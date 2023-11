A Eicma nasce Y.U.M. lo spazio dedicato alla mobilità urbana. Startup, istituzioni, aziende per i trend delle 2 ruote in città

MILANO - Uno spazio dedicato alla mobilità urbana sulle due ruote che ospita startup innovative, istituzioni, dimostrazioni ed incontri col pubblico. Si chiama Y.U.M. (Your Urban Mobility) ed è una delle novità dell’80/a edizione di Eicma, il salone internazionale delle due ruote che si tiene fino, al 12 novembre, alla Fiera di Milano a Rho. «Le città sono causa ed effetto di una nuova domanda di mobilità e le due ruote a pedale e a motore rappresentano già una risposta concreta, fruibile e sostenibile - ha commentato Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma e amministratore delegato di Eicma nel corso dell’inaugurazione dell’area -. La mobilità urbana alla sua base deve avere regole chiare, controllo e la formazione soprattutto per i ragazzi che si affacciano a questo mondo».

L’area Y.U.M. accoglie nel padiglione 18, i prodotti delle imprese del settore, i servizi e le proposte della filiera: bici ed e-bike, moto, scooter elettrici e con motore endotermico, cargo bike. Spazio anche alle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia), alla Federazione Motociclistica Italiana e alle startup, a cui Eicma offre una vetrina internazionale grazie al sostegno di Ice. Dentro l’area è stato inoltre allestito uno spazio dedicato a incontri divulgativi, dimostrazioni e presentazioni per il pubblico. Si va dagli incontri sulla sicurezza stradale, alle dimostrazioni con le macchine per i test caschi, passando alle presentazioni delle startup fino ad arrivare agli approfondimenti su tendenze e mercato. «Le città hanno l’obiettivo di ridurre la congestione del traffico e tutti i suoi effetti negativi e guardano ai nostri prodotti come vere soluzioni» ha spiegato Antonio Perlot, segretario generale di Acem, associazione dei costruttori europei di motocicli.