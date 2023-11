A #ForumAutoMotive riflettori su mobilità green e passerella per vettura elettrica del 1919

Sarà una vettura elettrica d’antan la damigella d’onore dell’edizione autunnale 2024 di #ForumAutoMotive. Alla due giorni milanese di dibattiti sulla mobilità, a cui parteciperanno politici ed esponenti della filiera produttiva, sotto i riflettori ci sarà anche una elettrizzante quattro ruote a batteria del 1919, una Baker Raunch & Lang. Concessa in mostra dal Museo Nicolis di Villafranca di Verona, la vettura è espressione di uno dei primi moti propulsivi a zero emissioni della storia dell’ auto. Prodotta negli Stati Uniti d’America, accreditata di un’autonomia per ciclo di ricarica di 70 km, la «Double Drive Coach», si poteva guidare tramite una barra, sia dai sedili anteriori sia dai posteriori. In questo secondo caso, le poltrone anteriori ruotavano formando un salotto, tipo carrozza. «La mobilità elettrica - sottolineano gli organizzatori dell’appuntamento meneghino - ebbe successo sia in Europa sia negli Usa sul finire dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento: nel 1904 un terzo dell’intero parco circolante americano era a propulsione elettrica.

L’ auto elettrica era preferita anche dalle dame dell’alta società, che potevano guidarla senza dipendere dallo ‘chauffeur’, l’autista meccanico indispensabile per le complicate vetture a benzina d’inizio secolo». In programma dalle 14 di lunedì 13 novembre alla sera del giorno successivo, i lavori di #ForumAutoMotive potranno essere seguiti in diretta Internet sulla pagina Facebook dell’evento e, in seconda giornata anche dal vivo, nella sala conferenze dell’hotel Enterprise di Milano, previa registrazione. Hanno già confermato la loro partecipazione al confronto di idee, tra gli altri, gli eurodeputati Brando Benifei (Pd), Paolo Borchia (Lega), Maria Angela Danzì (Movimento 5 Stelle), Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Massimiliano Salini (Forza Italia) e Patrizia Toia (Pd).