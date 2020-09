A Vallelunga nel weekend in scena il festival della stock car. In pista la Nascar Whelen Euro Series

VALLELUNGA - Il week end di Vallelunga è dedicato alle “muscle cars” della pista. Parliamo delle stock cars Nascar, proprio quelle rese celebri da Tom Cruise e Nicole Kidman in “Giorni di Tuono”, con gli incredibili caroselli di quaranta e passa macchine sulle piste ovali con i “banking”, i “muri” delle curve sopraelevate.

Vallelunga è ben diversa da Daytona, eppure la pista di Campagnano dà il via, finalmente, alla serie europea, la NASCAR Whelen Euro Series, con un grande evento, l'American Festival of Rome.L'NWES è nata nel 2008 con l'intento di portare nel Vecchio Continente lo spettacolo delle scatenate berlinone americane, lunghe più di cinque metri, con motori di 5,7 litri di cilindrata da 400 CV, cambio a quattro marce e un peso di 1.225 kg, vietati invece tutti supporti elettronici...

NASCAR Whelen Euro Series ha attirato tra gli altri l'ex campione del mondo F1 Jacques Villeneuve, Bobby Labonte un mito delle piste americane, Bruno Junqueira, Mathias Lauda, Christophe Bouchut, Nicola Larini, Alex Caffi...

Due i raggruppamenti previsti, con doppia gara per ognuno dei due: EuroNASCAR PRO sostanzialmente riservato ai piloti professionisti e EuroNASCAR 2 per i “gentlemen” e i giovani. Due invece i brand rappresentati Ford e Chevrolet. Al “Taruffi” si sfideranno 25 vetture e 45 piloti, 15 dei quali italiani.

Non si hanno indicazioni, perchè si tratta della gara inaugurale della stagione, tuttavia nella EuroNASCAR PRO, Loris Hezemans ha tutta l'intenzione di difendere il titolo che ha vinto con autorità nella stagione 2019. Il più giovane campione EuroNASCAR PRO nella storia della serie sarà nuovamente in corsa con il team Hendriks Motorsport, pilotando la Ford Mustang #50. La concorrenza sarà agguerrita, grazie a una entry list in cui figurano almeno 10 piloti che hanno già vinto una gara NWES, un campione del mondo di Formula 1 e una pletora di piloti di livello mondiale. Jacques Villeneuve ritorna in EuroNASCAR come pilota e co-proprietario del team Feed Vict Racing, la nuova organizzazione che ha fondato con Patrick Lemarie, Dario Caso e Onofrio Veneziani. L’ex campione di Formula One piloterà la Chevrolet Camaro #5, mentre Patrick Lemarie guiderà la vettura #6 e Dario Caso la Camaro #8