Al via con 32 storiche la terza Sorrento Roads by Mille Miglia. Anteprima con il libro “A tutto gas e senza freni” dedicato a Gigi Villoresi

SORRENTO - Le strade della penisola sorrentina e della costiera amalfitana faranno da palcoscenico alla terza edizione della Sorrento Roads by Mille Miglia, manifestazione turistico-sportiva riservata ad auto storiche di grande prestigio in programma tra venerdì 5 e sabato 6 aprile. La manifestazione avrà un prologo nella giornata di giovedì, quando gli equipaggi partecipanti si ritroveranno a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, per un evento di grande interesse: la presentazione del libro “A tutto gas e senza freni”, edito da Minerva e scritto da Valerio Villoresi, pronipote di quel Gigi Villoresi che nella sua straordinaria carriera di pilota guidò, nel secolo scorso, Ferrari, Maserati, Osca e Lancia, collezionando tre terzi posti nel Mondiale di Formula 1, tre titoli di campione d’Italia, innumerevoli vittorie e piazzamenti sui circuiti più importanti del mondo e ben 13 partecipazioni alla Mille Miglia, vincendo l’edizione del 1951 al volante di una Ferrari 340 America Berlinetta Vignale.

Come ben noto a tutti, la Mille Miglia – sia quella d’origine (27 edizioni svoltesi tra il 1927 e il 1957) sia quella moderna, nata nel 1989 con la formula della gara di regolarità - si è sempre svolta sulle strade del Centro-Nord, ovvero sul percorso Brescia-Roma-Brescia, con alcune variazioni di percorso che hanno sempre trascurato le strade del Sud. Una scelta obbligata dalla necessità di rispettare la storia, e tuttavia discriminatoria verso territori che hanno potenzialità straordinarie.

E’ in questa ottica che per il terzo anno consecutivo la Sorrento Roads porta la Freccia Rossa oltre i classici tracciati della 1000 Miglia, offrendo un’esperienza di guida tutta da scoprire attraverso territori fra i più invidiati al mondo come la Penisola sorrentina e la Costiera amalfitana. L’edizione 2024 toccherà nella giornata di venerdì 5 aprile Sant’Agata sui due Golfi, Positano, Amalfi, Maiori e Salerno; nel programma anche la visita al Parco Archeologico di Paestum e, nella mattinata di sabato 6 aprile, la prima parte della gara di regolarità, che si concluderà con le sfide “1 contro 1” e l’assegnazione del Trofeo Città di Sorrento. Nel programma anche un’escursione senza auto nella vicina isola di Capri.

Sono 32 gli equipaggi iscritti, in maggioranza italiani, ma è nutrita la rappresentanza di stranieri, in prevalenza provenienti da Svizzera, Olanda e Belgio. Ci sarà anche un equipaggio americano, formato da Elmer e Sandra Doty, in gara con una Jaguar XK 150S del 1959. Tra le auto più prestigiose e più datate spicca la Bugatti 35B del 1927 dell’equipaggio formato da Johan De Jong e Ana Isabella Almaraz. Sarà al via anche la BMW 328 del 1938 impostasi nell’edizione 2023 con l’equipaggio tutto italiano composto da Alfonso Facchini e Luigia Olivetti.

Tra le auto di maggior prestigio si faranno ammirare l’Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet Pininfarina del 1947 affidata all’equipaggio composto da Augustinus Verharen e Anneke Verharen-Van Delft; la Porsche 356 Pre A 1500 Super del 1953 di Giuseppe Cazzaniga e Daniela Maria Caronni; la Speedster del ’55 di Tarcisio Bonomi e Patrizia Codini, la coeva Aston Martin DB 2/4 dei belgi Marc Brosens e Jeroen Stephan Tilkin. Di spicco anche la presenza di tre Mercedes e di una Rolls Royce Corniche del 1988 presentata da Antonio Lombardi e Virginia Graglia. Il miglior Made in Italy sarà rappresentato da un paio di magnifiche Lancia B24 Spider America del ’55, da una Giulietta Spider e da una nutrita rappresentanza di modelli anche di produzione più recente, dei marchi Alfa Romeo, Ferrari, Lancia e Lamborghini.

“Siamo felici di ospitare per il terzo anno le auto della Mille Miglia, con il loro bagaglio di storia legato al mondo delle auto d'epoca” dice il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, sottolineando come l’evento in programma nel primo fine settimana di primavera “offra agli equipaggi che parteciperanno alla manifestazione l’opportunità di scoprire un territorio unico al mondo per la bellezza incomparabile del paesaggio e la capacità di esaltare cultura, gastronomia e ospitalità”.

Tra i più entusiasti sostenitori della manifestazione c’è Alfonso Iaccarino, celebre chef stellato di Sant’Agata sui Due Golfi, che nel suo ruolo di amministratore delegato della Fondazione Sorrento (e di ex pilota della domenica, ai tempi della cronoscalata Sorrento-Sant’Agata) ha abbracciato con entusiasmo l’iniziativa degli organizzatori della Sorrento Roads by Mille Miglia, prodigandosi per la migliore riuscita dell’evento. “Un evento sempre più coinvolgente per i nostri concittadini, per gli appassionati di motori ed anche per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio”, sottolinea Don Alfonso, ricordando che “per quattro giorni ci sarà la possibilità di ammirare dal vivo stupendi modelli che hanno fatto la storia dell’automobile in Italia e nel mondo. Allo stesso tempo – ha tenuto a dire ancora lo “chef da corsa” – i partecipanti avranno modo di scoprire le nostre bellissime località, diventandone, così, ambasciatori quando faranno ritorno nei rispettivi Paesi”.

Dopo il prologo di giovedì, con la presentazione del libro dedicato a Gigi Villoresi, la giornata di venerdì 5 aprile sarà dedicata alla gara che, partendo da Sorrento, percorrerà, come detto, la Costiera Amalfitana fino a Salerno, da dove si scenderà in direzione di Paestum per la visita al Parco Archeologico. Nel pomeriggio, il percorso tornerà a ritroso a Salerno, circumnavigando la Riserva Statale Valle delle Ferriere per salire fino alla zona di Pompei e ridiscendere in direzione di Castellammare di Stabia, prima di tagliare il traguardo a Sorrento.

Il giorno seguente, mentre gli equipaggi si imbarcheranno alla volta di Capri per un’escursione alla scoperta dell’isola di Tiberio, le vetture in gara verranno esposte nel centro di Sorrento per il concorso affidato alle valutazioni di una giuria popolare. A questo proposito è aperta la selezione per far parte del gruppo di 10 giurati (prevista la parità di genere) che valuteranno le automobili assegnando uno dei tre premi in palio.

Coloro che hanno interesse alla nomina dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12 del 3 aprile a mezzo mail all’indirizzo info@fondazionesorrento.com indicando nome, cognome e numero di telefono. I nominati saranno contattati dalla Fondazione Sorrento per confermare la partecipazione ed essere invitati a presentarsi sabato 6 aprile alle ore 10 in Villa Fiorentino. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio di sabato 6 aprile, quando avrà luogo la tradizionale ed entusiasmante sfida 1 contro 1 del Trofeo Città di Sorrento.

Non è escluso che alcuni dei partecipanti all’evento in programma a Sorrento riproporranno i loro capolavori su quattro ruote anche a Napoli, in occasione del concorso d’eleganza “Napoli Nobile” in programma a Villa Pignatelli il 12 e 13 aprile nell’ambito del Napoli Racing Show.