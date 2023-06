Al via il Mimo 2023, la mobilità a 360°: tra innovazione e auto a guida autonoma

MONZA - «All’Autodromo di Monza il MiMo fa sognare perché abbiamo super car, anteprime mondiali ma anche test drive per tutte le tecnologie disponibili. C’è una grande passione. Vediamo famiglie e scolaresche, lunghe file per provare le auto. Stiamo già pensando alle date dell’edizione 2024». Lo ha detto Andrea Levy, presidente del MiMo, al taglio del nastro che ha dato il via alla terza edizione del Salone dell’Auto in programma fino al 18 giugno presso l’Autodromo Nazionale di Monza. «Dopo due edizioni di successo questa lo sarà ancora di più, è un ponte simbolico tra Milano e Monza. Un’iniziativa bellissima che deve condurre a un equilibrato sviluppo del futuro del trasporto sempre più sostenibile» ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In pista la parata inaugurale di cento vetture.

Al MiMo si possono ammirare in forma statica e dinamica le più esclusive hypercar e supercar del momento, come l’Aston Martin Valkyrie, la De Tomaso P72, la Ferrari Monza SP1, la Lotus Evija e la McLaren Speedtail, oltre ai modelli più recenti di circa 50 costruttori. Sono previsti tanti test drive di vetture elettriche e ibride nello speciale circuito di 4 km sulle sopraelevate dell’Anello Alta Velocità e sperimentando nell’area Plenitude vari modi di ricarica elettrica semplice e intuitiva. Al MiMo ci sono anteprime assolute come quella della nuova Sedan di Aehra, berlina totalmente elettrica, il debutto della McLaren 750S Spider, la preview della 777 hypercar engineered by Dallara.