Aston Martin protagonista a Piazza di Siena. Nell'evento capitolino a Villa Borghese prevista “la prima” del DBX707

Prosegue la partnership tra Aston Martin e Piazza di Siena, con la casa inglese che sarà protagonista in occasione del prestigioso 91° Concours de Saut International Officiel (CSIO) di Roma, in programma dal 23 al 26 maggio 2024 nella location di Villa Borghese. Infatti, il team Aston Martin accoglierà i VIP e gli ospiti più importanti nella sua esclusiva hospitality lounge e, nel programma della manifestazione, è prevista anche l'Aston Martin Cup, che si svolgerà venerdì 24 maggio 2024. L'evento capitolino rappresenta una cornice perfetta per la presentazione del Suv DBX707, alla sua prima apparizione globale. Inoltre, Aston Martin presenterà per la prima volta nella capitale italiana anche la nuova generazione della Vantage, la sportiva lanciata a febbraio a Silverstone insieme alla AMR24 da Formula 1.

Proprio la monoposto in questione, per tutta la durata dell'evento, sarà esposta, per la prima volta, sul prato della manifestazione. Infine, la casa di Gaydon esporrà anche la DB12. «Aston Martin ha nel suo DNA le prestazioni dei cavalli di razza - ha dichiarato Marco Mattiacci, chief brand and commercial officer di Aston Martin - quindi siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Piazza di Siena. Sono sicuro che gli ospiti più esigenti di questo speciale evento a Roma si innamoreranno delle nuove DBX707 e Vantage, che si ispirano alla tradizione di modelli iconici Aston Martin e che offrono entrambe una potenza da brivido».