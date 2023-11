Audi, dal 2012 leader nell’elettrificazione dei modelli racing. Evento e-Tron on Track per riunire grandi bolidi e grandi piloti

NEUBURG - Audi ha riunito per la prima volta presso l’impianto Audi Sport di Neuburg an der Donau i cinque modelli da competizione che rappresentano l’impegno dei Quattro Anelli nella elettrificazione delle competizioni automobilistiche. Nell’evento e-Tron on Track Audi ha raccontato, attraverso questi cinque “gioielli” da gara, la storia - molto recente ma molto intensa - che l’ha vista essere un vero pioniere nell’elettrificazione racing, fin dal debutto del 20212 quando ha ottenuto la prima vittoria con motorizzione ibrida alla 24 Ore di Le Mans con la R18 e-Tron Quattro. Riunite al centro di Neuburg an der Donau anche la monoposto Audi e-Tron FE07 nella Formula E, la RS Q il prototipo e-Tron preparata per il Rally Dakar e le due show car e-Tron Vision Gran Turismo e S1 e-Tron Quattro Hoonitron.

«Dopo che Audi ha dimostrato il suo spirito pionieristico con l’iconica Quattro da rally negli Anni ‘80 - ha detto Rolf Michl direttore di Audi Motorsport - è stata Le Mans a diventare successivamente un laboratorio tecnologico di prima classe». «Qui è iniziata la storia dei nostri sistemi di propulsione alternativa, che continuano ancora oggi a stabilire nuove pietre miliari. Con loro ispiriamo milioni di fan e dimostriamo in tutto il mondo quanto siano attraenti ed efficaci gli azionamenti elettrici». Presenti anche i “grandi” dei team Audi nelle diverse specialità cioè Carlos Sainz, Mattias Ekström, il 14 volte vincitore del Rally Dakar.

Stéphane Peterhansel e ‘Mr Le Mans’ Tom Kristensen, che nel corso della sua lunga carriera ha pilotato in competizione i precursori dei modelli e-Tron. Proprio Kristensen ha sottolineato le incredibili qualità dei boli elettrificati di Audi. «La R18 e-Tron Quattro era chiaramente un’ auto orientata al pilota, molto aggressiva. Ha sempre avuto una buona risposta fino al limite - ha detto - Era l’ auto più sofisticata che abbia mai guidato». Nella su posizione di nove volte vincitore della 24 Ore di Le Mans (e quindi il pilota di maggior successo nei 100 anni di storia della gara) Kristensen ha spiegato il funzionamento della R18 e-Tron Quattro al pilota di maggior successo della Dakar Peterhansel che, com’è noto, è impegnato nello sviluppo del prototipo e-Tron.