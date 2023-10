Auto e Moto d’Epoca, l’appuntamento ora è a BolognaFiere. La kermesse del collezionismo e del restauro dal 26 al 29 ottobre

Auto e Moto d’Epoca, uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al collezionismo e al restauro delle vetture del passato, si trasferisce per la sua 40ma edizione da Padova nella nuova sede di Bologna. Lo farà dal 26 al 29 ottobre mettendo a disposizione dei sempre numerosissimi visitatori e degli espositori europei, delle Case e dei club storici un’area che è doppia rispetto al passato. Le strutture e i collegamenti ferroviari, stradali e aerei offerti dal Polo Fieristico di Bologna consentiranno con il debutto di questo nuovo format un comodo collegamento tra appassionati ed espositori europei e il mercato italiano. Auto e Moto d’Epoca attira visitatori da 45 Paesi di tutto il mondo e con l’edizione 2023 segna un punto di svolta nella storia dell’evento, consentendo al mondo delle auto d’epoca - ed ora anche delle moto da collezione - di mostrare tutto il suo potenziale.

Per quest’anno la superficie espositiva disponibile a BolognaFiere raggiunge un totale di 235.000 metri quadrati, distribuiti su 11 padiglioni con la novità della ‘fiera nella fierà costituita dal Salone del motociclo nel padiglione 21 che si estende su 15.000 metri Tra gli highlight di questa sezione figurano l’anteprima mondiale della moto da corsa Honda del Cecchinello Racing Team e della Honda 750 K0. Di grande interesse anche l’esposizione dedicata in occasione del centenario del marchio alla storia di Bmw Motorrad. Presenti al padiglione 21 anche pezzi dell’importante Collezione Renzo Battilani di Imola, che comprende moto d’epoca e storiche prodotte da marche italiane e straniere dall’inizio Novecento fino agli Annì40. Nell’ambito delle quattro ruote gli organizzatori segnalano un vero boom degli espositori europei le cui prenotazioni hanno superato ogni aspettativa tanto da obbligare l’aggiunta di altri due padiglioni a quelli già previsti. Fortemente rappresentati anche i club e i registri di auto d’epoca. È il caso del Registro Internazionale Touring Superleggera, che espone una delle prime Ferrari stradali al mondo, la Berlinetta 195 LM Coupé Superleggera con cui conte Giannino Marzotto vinse la 1000 Miglia nel 1950.

Tra le Case costruttrici saranno presenti molti marchi importanti come Alpine, Bmw (con Motorrad), Bentley, Stellantis con FCA Heritage, McLaren, Mercedes-Benz, Toyota e Volvo Cars. Per la prima volta nella storia di Auto e Moto d’Epoca, sei prestigiosi musei europei uniranno le loro collezioni per creare un’esperienza irripetibile per visitatori ed appassionati. Sono il MauTo (Museo Nazionale dell’Automobile di Torino); Autoworld Brussels (Belgio); Louwman Museum (Paesi Bassi); Musée National de l’Automobile di Mulhouse (Francia), National Motor Museum Beaulieu (Gb e Musée National de la Voiture Château de Compiègne (Francia). In questa iniziativa condivideranno le loro collezioni e offriranno l’occasione al visitatore di conoscere l’evoluzione della storia dell’automobile con veicoli che hanno segnato profondamente il modo di vivere degli ultimi 100 anni. Tra i capolavori che saranno in mostra la Lancia Lambda Weymann personale di Vincenzo Lancia, la Bugatti Type 32 - Tank del 1923; le Bisiluro Tartf I del 1948 e Tarf II del 1951 di Piero Taruffi; la Cooper Maserati del 1955, la vettura a vapore La Mancelle del 1878 e la Nagan Six« con carrozzeria VandenP