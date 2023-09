Caravan, Düsseldorf chiama Parma: è il tempo del turismo all’aria aperta

DÜSSELDORF - Non meno di 250 novità. Con il completo ritorno alla normalità, il Caravan Salon di Düssledorf, la più grande rassegna dedicata al turismo all’aria aperta che chiude domani (6 giorni prima rispetto all’apertura del Salone del Camper di Parma, dal 9 al 15), macina primati. Gli espositori sono oltre 750, oltre 60 dei quali arrivano dall’Italia, uno dei 37 paesi rappresentati. Solo nel primo fine settimana di apertura i visitatori erano stati 75.000 (mai così tanti prima d’ora nello stesso periodo): a loro vengono riservati condizioni particolari in occasione della rassegna. Che ha in un Performance S della Volkner Mobil il camper più costoso in vetrina: 2,2 milioni di euro per un veicolo da 12 metri di lunghezza e oltre 50 mq calpestabili sviluppato su tre piani, inclusa terrazza che può ospitare fino a 6 persone, E che ha quasi certamente in quella della Cubic Caravan una delle roulotte più economiche: 12.000 euro per una camera viaggiante a due posti con interni in legno.

Diverse case automobilistiche sono presenti anche con un proprio stand, anche se diverse opzioni sono esposte dagli allestitori. Grazie alla collaborazione con la Crosscamp, Opel offre i camper su base Zafira: lo scorso anno era stata esibita la prima trasformazione della elettrica e Life, mentre quest’anno è la ribalta è toccata alla variante Zafira Lite, che continua a essere disponibile con motori a gasolio. L’offerta della casa del Fulmine riguarda anche il Vivaro (4,96 o 5,3 metri di lunghezza) sia ad alimentazione termica (102 o 177 cavalli) sia elettrica (136) e il Movano, che a Parma verrà esibito come Flex 541. Citroen esibisce un tributo all’Hy, il veicolo commerciale degli anni ‘60: è il camper neoretrò firmato dall’italiana Caselani, il Type H sviluppato sullo Spacetourer da 4,95 metri di lunghezza. L’anteprima Ford è quella del nuovo Transit Custom Nugget, che debutta in Italia proprio a Parma e che in Germania costa 76.000 euro. È alimentato da un EcoBlue da 170 cavalli, ma dal 2024 si potrà avere (per la prima volta) anche con un sistema plug-in, quello mutuato dalla Kuga. Esordio a Düsseldorf anche per il concept del futuro California, nato sull’architettura Mqb impiegata per l’ultima generazione del Multivan: per questo sarà anche ibrido alla spina. Lungo 5,17 metri, ha una carrozzeria che per la prima volta offre la doppia porta scorrevole laterale.

Mercedes-Benz presenta l’aggiornata Classe V in versione “Marco Polo”, ossia la gamma “interna” per il turismo, che beneficia di soluzioni che il costruttore tedesco offre sulle proprie auto, e anche il camper compattissimo Classe T (appena 4,45 metri), oltre a una serie di veicoli allestiti da altri specialisti.

La passerella di Nissan è per il Primastar Seaside griffato Dethleffs da 5,08 metri e l’inedito Townstar elettrico (L1 da meno di 4,5 metri o L2 da 4,91) da campeggio. Inclusi i quasi 40.000 euro del veicolo, il caravan a zero emissioni a passo corto con due posti letto, modulo cucina e altro ancora costa poco più di 60.300 euro. Iveco mostra la versione di serie del Daily Swicth, oltre che uno speciale Tigrotto 4x4 destinato all’offroad, mentre Man, fra le altre cose, presenta il Tge a tetto alto (oltre 2 metri di altezza). Fiat Professional resta protagonista con il Ducato Van attrezzato: per 15 anni di fila è la “miglior base camper” secondo i lettori della rivista specializzata Promobil.