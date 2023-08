Concorso italiano al Monterey Car Week, trofeo best in show a Lamborghini Miura del 1967

All’edizione 2023 di Concorso Italiano, uno degli eventi clou della Monterey Car Week in California, la Lamborghini Miura 1967 di Michael e Toni Weinreb ha guadagnato il prestigioso riconoscimento di Best in Show, rappresentato dal trofeo ideato dal celebre designer Roberto Giolito e realizzato in collaborazione con Donato Donno. Durante la grande festa - che si è svolta al Bayonet Black Horse Golf Course, a Seaside- in cui collezionisti, appassionati, pubblico e addetti ai lavori si sono incontrati per celebrare ancora una volta il valore e la bellezza dell’ auto italiane, sono stati assegnati anche i premi Best of Marque che hanno ribadito l’eccellenza dei singoli brand.

Premiate la De Tomaso Pantera Si 1992 di Dave Kanahele da Redondo Beach (CA); la Bertone X1/9 1988 di Bruce Wanta da Bellevue (WA); la Maserati Bora 1973 di Emile Dell’Aquila da Santa Cruz (CA); la Cisitalia 202 Sport 1997 di Pilibos da Fresno (CA); la Lancia Flavia Pininfarina Coupè 1965 di Dan Ritter da Redondo Beach (CA); la Ferrari 250 GT Lusso 1963 di Hoffman Hibbett da San Jose (CA); l’ Alfa Romeo Sprint Veloce 1957 di John Pat Carapiet da Belvedere (CA) e l’Iso Rivolta GT 1965 di Buddy Pepp da Beverly Hills (CA). Un premio è anche andato a quella che è stata giudicata la migliore due ruote made in Italy, l’Aprilia RSV4 Factory 2020 di Daniel Starner da Sunnyvale (CA). Consegnati al Concorso Italiano anche i riconoscimenti Bella Macchina Award 2023, quest’anno assegnato a Monica Zanetti, Beppe Gianoglio e Dominic Dobson, tutti protagonisti della Hall of Fame 2023. In particolare Monica Zanetti è stata la prima donna meccanico a unirsi al team Ferrari e unica donna tra i quattro tecnici che hanno avuto l’onore di occuparsi personalmente della leggendaria Ferrari F40.

La Zanetti continua il suo lavoro specializzato presso la Scuderia Belle Epoque, l’officina di restauro e manutenzione di auto d’epoca e di Formula 1 a pochi chilometri dalla sede Ferrari di Maranello. Il premio conferito a Beppe Gianoglio è legato alla longevità e al successo dell’evento Automotoretrò da lui creato 40 anni fa a Torino e da quest’anno nella nuova sede di Parma. Dominic Dobson, ex pilota automobilistico, è invece un grande esperto e appassionato di vetture d’epoca, e gestisce ora diverse organizzazioni legate a questo settore. Dal 2000 al 2003, Dobson è stato presidente della raccolta multimilionaria Cavallino Collection. Anche quest’anno Concorso Italiano ha fatto spazio ai grandi personaggi rappresentativi dell’automotive come Wayne Carini, Steve e Molly Saleen, Dominic Dobson, Monica Zanetti, Pietro Corradini e Valentino Balboni. L’edizione 2023 di Concorso Italiano ha anche visto la celebrazione di importanti traguardi per il made in Italy motoristico come i 60 anni della marca Lamborghini, del modello Maserati Quattroporte e di Autodelta, ella divisione racing di Alfa Romeo.

Ma anche i 70 anni della Lancia Appia e i 100 anni dall’uscita della prima Alfa Romeo che recava l’iconico emblema del Quadrifoglio. L’evento è stato anche il palcoscenico per ammirare la Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival, che prosegue nella tradizione di eccellenza e prestazioni avviata nel 1964 a Livorno dall’ingegnere e grande innovatore Giotto Bizzarrini, recentemente scomparso. Nel 2019 l’azienda è stata acquisita dalla britannica Pegasus Brand per realizzare 24 riproduzioni della serie Revival utilizzando disegni ingegneristici originali e scansioni 3D dei modelli di auto esistenti.