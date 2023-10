Dalla Modena 100 Ore all’Italian Speed Festival di Misano: l’auto fa spettacolo con le storiche, concorsi e mostre

MISANO - Si è appena conclusa la 23ma edizione della Modena Cento Ore (un grande successo per i partecipanti giunti da tutta Europa con auto classiche da competizione degne di un grande museo) e sta per cominciare, a Misano, il primo Italian Speed Festival, un evento tutto nuovo, e tutto da scoprire, che promette un weekend all’insegna della passione per l’automobile e per il motorsport. A legare i due eventi un elemento in comune: l’organizzazione affidata alla Canossa Events di Luigi Orlandini, benemerito animatore di manifestazioni capaci di regalare spettacolo ed emozioni, tutte incentrate sul motorismo storico e tutte capaci di soddisfare partecipanti e spettatori, giovani e veterani.

Dopo lo spettacolo andato in scena lungo le strade di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, e negli autodromi di Vallelunga, Magione, Mugello e Modena, è cominciato ora il conto alla rovescia per l’evento in programma nel weekend del 21 e 22 ottobre all’autodromo di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli.

Per l’occasione l’impianto, paddock incluso, sarà aperto gratuitamente a tutti. In programma una intensa attività in pista, con la gara decisiva dell’Alfa Revival Cup, la Cavallino Classic Cup e la Youngtimer Cup. Chi vorrà, potrà accedere a sessioni di guida in pista di 25 minuti con la propria vettura da competizione o di normale uso stradale. Per opzionare il proprio slot (anche più d’uno) basta visitare il sito Canossa. Coloro che si iscriveranno riceveranno il pass per utilizzare l’ingresso prioritario nell’area paddock con la propria auto.

Per coinvolgere i giovanissimi, maschietti e femminucce, si svolgeranno nel retro-box anche delle gare super ecologiche di Kart-Pedal, con partenza stile vecchia Le Mans, batterie eliminatorie e finali. Due le classi previste: Junior, da 5 a 8 anni, e Senior, da 9 a 12. Iscrizioni sul posto.

Al di là delle attività ludiche e motoristiche, l’Italian Speed Festival dedicherà uno spazio anche alla storia e alla cultura del motorismo sportivo. Ed è in questa cornice che s’inquadra la mostra di poster dedicati ai Gran Premi, intitolata “Da sempre, per sempre. Ferrari, scintilla e storia della Formula 1”.

Per celebrare la vittoria a Le Mans 2023, nella sala dove si terrà la mostra dei trenta inediti poster realizzati da artisti e designer, concessi dalla Ferrari, sarà esposta anche la scocca della Ferrari 312 P4 del 1967, in dimensione reale, battuta a mano in alluminio dai battilastra di ModenArt che lavorarono da Scaglietti e Fantuzzi negli anni 50 e 60.

Il pubblico avrà inoltre la possibilità di premiare la Ferrari vincitrice del Concorso d’Eleganza dedicato ai modelli da competizione del Cavallino Rampante. E lo farà in modo originale: all’ingresso verranno distribuiti sticker a forma di bacio e gli spettatori li applicheranno sul parabrezza della vettura partecipante che preferisce. L’auto che riceverà più baci vincerà!

Tutto ciò che animerà la due giorni di Misano sarà ripreso da telecamere, trasmesso su maxi-schermi all’interno del paddock e raccontato in diretta dal telecronista Guido Schittone, celeberrima voce del motorsport.