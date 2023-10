Edizione 2023 da record per il Porsche Festival 2023. Lo scorso weekend a Misano in scena la passione per la Cavallina

È stata un’edizione da record, quella del Porsche Festival 2023 andata in scena lo scorso fine settimana al Misano World Circuit. L’ottava edizione dell’evento che celebra la storia e l’attualità del marchio tedesco, ha radunato appassionati e curiosi tra le tribune e il paddock del ‘Marco Simoncellì, dando così un seguito ai festeggiamenti del 75°anniversario della casa di Stoccarda. Nel contesto sportivo del circuito romagnolo, il festival ha ospitato attività per tutti i gusti, tra esperienze di guida in pista, intrattenimento in paddock e spettacoli che hanno accompagnato il pubblico presente in un viaggio attraverso le otto decadi, dagli anni ‘50 a oggi, di storia del marchio. Il viaggio attraverso il tempo di Porsche, a Misano ha trovato spazio anche attraverso le auto di ogni epoca in esposizione, dalla 356 ‘Pre-À del 1953, fino alla futuristica concept car Mission X.

Durante il weekend romagnolo, Porsche Italia ha inoltre svelato il podio del Concorso di Restauro Porsche Classic, aperto a tutti i Centri Porsche e i Centri Assistenza Porsche d’Italia. L’edizione 2023, che ha riunito nel weekend un totale di 11.163 persone, tra clienti e appassionati, ha visto trionfare la 911 2000 S del Centro Assistenza Porsche Padova Est, seguita dalla Porsche 356 Sc Cabriolet del Centro Porsche Milano Est e la 964 4 Cabrio del Centro Assistenza Porsche Catania, rispettivamente in seconda e terza posizione. Le tre vetture che si sono aggiudicate il podio sono state oggetto di un restauro totale, partendo dalla sverniciatura profonda della carrozzeria fino alla completa revisione di meccanica, ciclistica e degli interni, passando per la sostituzione di tutti i laminati deteriorati.