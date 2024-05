Gran Prix Roma storico allo Stadio dei Marmi, protagoniste monoposto di F1, sport-prototipi e gran turismo

Lo stadio dei Marmi ospiterà il Gran Prix Storico di Roma, evento nel quale saranno protagoniste monoposto di F1, sport-prototipi e gran turismo, che si terrà il 14 e 15 giugno. «Un evento che celebra e coniuga l'eleganza e la potenza delle auto con la passione e la dedizione degli sportivi. Caratteristiche che uniscono gli appassionati di motori di tutto il mondo, esaltando la storia e il rilievo della produzione automobilistica nazionale mediante la Giornata del made in Italy motoristico», sottolinea Maria Spena, consigliere di amministrazione di Sport e Salute, intervenuta nella conferenza stampa di presentazione al Salone d'Onore del Coni.

«Il Foro Italico, appena rinnovato in vista degli Europei di atletica del prossimo giugno, sarà la cornice ideale per un evento del genere - aggiunge Spena -. Siamo in uno dei luoghi più belli del mondo, in un playground unico nel suo genere, in cui sport, natura, storia, arte e cultura si mescolano fino a confondersi». Un concetto condiviso anche da Anna Fendi, ambasciatrice dell'evento che ha voluto ringraziare «Sport e Salute per ospitarci nella casa dello sport, in uno scenario unico. Amo l'architettura razionalista e rivedere lo Stadio dei Marmi restaurato mi genera una forte emozione», conclude.