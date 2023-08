L'Italia a Caravan Düsseldorf, oltre 60 aziende alla rassegna. L'80% arriva da Toscana, Emilia Romagna e Lombardia

DÜSSELDORF – La presenza italiana al Caravan Düsseldorf, il più importante salone europeo dedicato al turismo all'aria aperta, è aumentata. L'anno scorso le aziende del Belpaese che si erano mess in vetrina alla rassegna tedesca (26 agosto – 3 settembre) erano una cinquantina, mentre in questa edizione sono più di 60, su oltre 750. Senza contare marchi “nazionali” come Fiat o Iveco, rappresentati sotto altre “bandiere”.

Toscana, Emilia Romagna e Lombardia da sole valgono quasi l'80% della “delegazione” italiana alla fiera germanica dove ampi spazi sono riservati alla firma di contratti, con ordini spalmati nel corso dei prossimi anni. Dalla sola San Casciano Val di Pesa (Firenze) arrivano la Furrion, la Polyplastic, la Laika Caravans Spa, la Lippert e la Lci Italy Srl. Sono toscane anche la Baldacci Srl di Ponsacco (Pisa), la Bartolacci Design Srl di Rignano sull'Arno (Firenze), la Fap Srl di Firenze, la GiottiLine Company Spa di Colle di Val d'Elsa (Siena), il Gruppo Sigel Italia Srl di Empoli, la Ideatermica Srl di Montemurlo (Prato), la Komplast Srl di Lucignano (Arezzo), le Xgo, Palomar Srl, Miller Spa, Rimor - Luano Camp Srl e Mobilvetta di Poggibonsi (Siena), la Roller Team San Gimignano (Siena) e la Solera-Thermoform Group Spa di Fucecchio (Firenze).

La resilienza della regione più colpita dalla recenti alluvioni, l'Emilia Romagna, è testimoniata dalla partecipazione di 16 imprese. Si tratta delle Ama Composites Srl e Dgn Srl di Campogalliano (Modena), della Ampo Srl di Carpi (Modena), delle Indel B Spa e Off_Indel B di Sant'Agata Feltria (Rimini), della Lapi Plast Srl di Barco di Bibbiano (Reggio Emilia), della Nobilpan Spa di Sorbolo Mezzani (Parma), della Nrf Srl di Bologna, della Nuova Mapa Srl di Altedo (Bologna), della Maller Srl di San Polo di Torrile (Parma), della Paola Minguzzi di Ravenna, della Scalabros Srl di Valsamoggia (Bologna), della Sr Mecatronic Srl di Alto Reno Terme (Bologna), della Tecnoform Spa di Crespellano (Bologna), della Vetroresina Spa di Masi San Giacomo (Ferrara) e della Zadi Spa di Carpi (Modena).

Dalla Lombardia arrivano invece le Autohome e Zifer Italia Srl di Rivarolo Mantovano (Mantova), la Brianza Plastica Spa di Carate Brianza (Monza), la Dimatec Spa di Guanzate (Como), la Fasp Automotive Seats Srl di Brescia, la Fiamma Spa di Cardano al Campo (Varese), la Filippi 1971 Srl Berbenno (Bergamo), la Ges International Srl di Sesto San Giovanni (Milano), la Moscatelli Srl di Milano, la Ofolux Srl di Brunello (Varese), la Osculati Srl Segrate (Milano), la Sguinzi Pietro Spa di Gaggiano (Milano) e la Ship-Car Srl di Gavardo (Brescia). Il Veneto è rappresentato dalla Can Srl Airxcel Europe di Bassano del Grappa (Vicenza), dalla Trabuioinnovazioni di Trabuio Domenico di Casale Sul Sile (Treviso) e dalla Wingamm Group Srl di Settimo di Pescantina (Verona).

Addirittura cinque le aziende del Trentino Alto Adige: Al-Ko Vehicle Technology Electronics Srl di Trento, Blackcamp e Schwarz Gmbh di Frangarto (Bolzano), Brunner Srl di Bolzano, Associazione dei Gestori di Campeggi dell'Alto Adige di Laces (Bolzano). Completano la presenza italiana le marchigiane Castagnari Srl di Recanati (Macerata) e Vitrifrigo Srl di Vallefoglia (Pesaro Urbino), le romane, di Pomezia in realtà, Cta Srl e Sky up Srl, la piemontese Esi Italia Srl di Leini (Torino) e l'assessorato al Turismo della Regione Sicilia.