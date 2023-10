Jeep, a Viareggio un weekend all’insegna dell’off-road elettrico. Marchio protagonista alla Fiera Internazionale del Fuoristrada

VIAREGGIO - È stato un fine settimana all’insegna dell’off-road sempre più sostenibile, quello di Jeep alla Fiera Internazionale del Fuoristrada andata in scena nei giorni scorsi a Viareggio. Alla manifestazione, dedicata a professionisti del settore e appassionati dell’off road, Jeep si è presentata con i Suv 4xe e con Avenger, il primo Suv Jeep 100% elettrico. Tutta la gamma è stata messa a disposizione per i test drive anche, sullo scenografico Truck Jeep. Quest’ultimo è l’autoarticolato che diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una WallBox per ricaricare i Suv Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°.

In questa configurazione è stato possibile, grazie agli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road e prove come il twist, apprezzando la capability che contraddistingue il brand da oltre 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe. La gamma è quella composta da Suv capaci di garantire prestazioni off road e urbane a zero emissioni, ricetta che il mercato italiano si sta dimostrando vincente visto che il marchio Jeep vanta la leadership nel progressivo annuo del mercato Plug-In Hybrid. Con Avenger, infatti, Jeep primeggia tra i B-Suv 100% elettrici.