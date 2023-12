Lamborghini, una mostra a New York per i 60 anni del brand. In esposizione anche la Revuelto Opera Unica

Nella lounge Lamborghini di New York, inaugurata nella primavera del 2021 nel cuore dell’Arts District di Chelsea, è stata ospitata la mostra « Lamborghini: 60 Years of Artistry in Motion», che ha celebrato i sessant’ anni del brand mediante opere d’arte commissionate dai concessionari Lamborghini americani. Ognuna di queste realizzazioni, di cui una parte era stata esposta ad inizio mese ad Art Basel Miami Beach, ha preso spunto in maniera originale dall’eredità lasciata dalla casa del toro e dalla sua visione del futuro.

Nello specifico, le opere, ospitate nella lounge, che ha aperto le porte al pubblico, sono state rappresentate da tele dipinte con tecnica spray, olio su tela di lino; da sculture in acciaio e bronzo; da sneaker personalizzate; da una tavola da surf; e da una slot machine digitale customizzata. Nel contesto artistico di Lamborghini a NYC non è mancata la Revuelto Opera Unica, la one-off concepita dal centro stile, e creata sotto la direzione del team Ad Personam, che ha richiesto 435 ore di lavoro per realizzare l’esterno, ed altre 220 per gli interni.