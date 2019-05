Moard, ottimo esordio per il salone di moto design di Milano

ROMA – La prima edizione del salone di moto design, Moard, in programma durante il primo weekend di maggio presso il Palazzo di Ghiaccio di Milano, ha riscosso un ottimo successo chiamando a raccolta tanti appassionati di due ruote, addetti ai lavori e giovani motociclisti. Si contano, infatti, più di 2.500 visitatori nel corso dei tre giorni dell'evento, risultato accolto con grande entusiasmo da Emanuela Von Dutch Conti, project manager di Moard: "Sono contenta ed entusiasta per questa prima edizione di Moard: una partenza con risultati oltre le aspettative. La risposta da parte del mondo due ruote, ma soprattuto la partecipazione di tanti giovani, studenti e famiglie con bambini, conferma che Moard è... contemporaneo! E ci spinge a impegnarci, fin da adesso, per la prossima seconda edizione.»

Un risultato, dunque, che conferma l'attualità del formato e l'interesse per l'inedita scelta di mostrare i motocicli attraverso le storie, la ricerca e l'esperienza dei diretti protagonisti. Un percorso emozionale che ha illustrato ai visitatori come da un'idea e da un disegno, passando per l'ingegneria e la passione, è possibile sintetizzare arte, tecnologia e design. Durante il salone di moto design, i visitatori hanno potuto conoscere da vicino i modelli di marchi come Indian Motorcycles, Ducati, Yamaha, Honda, Rizoma, Husqvarna, Triumph, SC-Project, Monster e Vemar Helmets. Tra i partner dell'esposizione, invece, figurano IED Milano Partner Universitario Istituzionale, Moto.it media partner, Bepart partner tecnologico e Virgin Radio radio ufficiale.

«Siamo molto soddisfatti di questa prima esperienza: abbiamo trovato un publico attento e interessato alle nostre proposte di design e gastronomia» - ha sottolineato Giulio Costantini, fondatore de Il Lanificio che oltre agli aspetti produttivi e organizzativi, ha portato a Milano anche il Percorso di Design del Gusto” predisposto dallo Chef Gabriele Ciocca con 7 protagonisti della grande ristorazione romana, per declinare piatti e portate durante la prima edizione di MOARD. «La nostra trasferta ha portato un contenuto inedito di Roma a Milano: siamo molto soddisfatti del risultato e soprattutto della prestazione di tutta la squadra.»