Moto Guzzi, con Aci Storico un evento itinerante. Per i cento anni dell'Aquila tappe in tutta Italia

MANDELLO DEL LARIO - L'aquila di Mandello del Lario e il Club ACI Storico celebrano insieme i cento anni di Moto Guzzi. Al marchio centenario di due ruote italiane, ACI Storico ha infatti deciso di dedicare un evento che attraverserà l'anno del centenario e anche l'Italia, portando in diverse luoghi della penisola la storia di Moto Guzzi, attraverso il racconto di una vicenda unica raccontata attraverso le motociclette più preziose e rappresentative, modelli iconici che hanno intrecciato la loro storia con la crescita industriale e sociale d'Italia. Il primo evento espositivo sarà a Milano, presso la sede ACI di corso Venezia, dal 15 aprile al 13 maggio. La mostra accoglierà motociclette che hanno segnato le rispettive epoche, rappresentando diversi stili ed epoche. Dalla Sport 500 degli anni '20 che dette il via alla produzione alla Sport 15, avveniristica creazione degli anni '30, al Guzzino degli anni '40, passando dal Falcone, entrato nella cultura popolare, dal Galletto 192 degli anni '60, e dalla V7 Sport che per i ragazzi degli anni '70 fu un mito di sportività.

Ancora la V50, la Daytona 1000, per arrivare alle più recenti Griso e la anticonformista MGX-21. Sarà poi esposta anche la V7 850, motocicletta celebrativa dei 100 anni. L'evento si svilupperà poi in svariate ulteriori tappe, alcune della quali ancora in corso di conferma, che toccheranno Portofino (dal 7 al 9 maggio all'interno della Milano-Sanremo), Trieste (in occasione del Concorso di Eleganza in Piazza Unità d'Italia dal 15 al 16 maggio), Pontedera (18 maggio - 21 giugno), Roma (Concorso di Eleganza, Reb Concours, Golf Club Acqua Santa, dal 22 al 24 giugno), per proseguire con una ulteriore serie di appuntamenti nella Capitale, compreso un appuntamento presso l'Autodromo di Vallelunga (11 e 12 settembre), per poi concludersi a Padova dal 21 al 24 ottobre. Per Moto Guzzi gli eventi celebrativi dei cento anni avranno il loro culmine dal 6 al 12 settembre a Mandello del Lario con la speciale edizione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi.