Oltre 160 piloti in pista e grande show all’autodromo del Sele. Lombardi concede il bis nel Trofeo Nappi della Scuderia Vesuvio

BATTIPAGLIA - Oltre 160 piloti hanno partecipato al Trofeo Natale Nappi, gara di velocità e tappa conclusiva del Challenge Nazionale Assominicar organizzata dalla Scuderia Vesuvio e dalla Selegest nel mini autodromo del Sele, impianto di 1690 metri alle porte di Battipaglia (Salerno) che ha richiamato la folla delle grandi occasioni nel weekend del 17-18-19 novembre.

A conquistare il successo assoluto nella competizione organizzata con il patrocinio del CONI Campania e degli Automobile Club di Salerno e Napoli, è stato il pilota lucano Achille Lombardi, al volante della Osella PA21 motorizzata Peugeot con la quale si era già imposto nell’edizione 2022. Tra le vetture della categoria Turismo si è imposto invece Marco Gramenzi, al volante della sua specialissima Alfa Romeo 4C, ribattezzata MG AR 4C Furore (dalle iniziali del suo nome). Spettacolari le sfide tra i piloti delle piccole bicilindriche per l’ultima tappa del Challenge Assominicar, nella quale si è imposto su tutti Pasquale Pastore, che ha girato nel tempo di 14’47”671, stabilendo il miglior tempo sul giro in 1’07”20. Con lui sul podio Domenico Cuomo (2° a 3 secondi) e Luigi Fusco (più staccato al 3° posto).

Il trionfatore della categoria regina, che metteva insieme vetture Sport e Formula, ha concluso la sua manche in 4’17” e 892 millesimi, tempo che gli ha permesso di conquistare sia la vittoria nelle due specialità sia nell’assoluto. Il primo a complimentarsi con il vincitore è stato Luigi Fazzino che, fino all'ultimo, ha mantenuto vivo un appassionante duello per la conquista del successo. Il pilota siciliano, su Osella PA 2000 Turbo, ha concluso la gara al secondo posto con un tempo (quello della seconda manche) di 4’21”728, ovvero 4 secondi più lento del crono del vincitore. Gradino più basso del podio per Giuseppe Vacca che, su Osella PA30 Judd, ha chiuso invece a 5 secondi da Fazzino, assicurandosi comunque il successo nel Gruppo E2 SC3000.

Fuori dal podio per l’assoluto è finito, al quarto posto, Alberto Chinnici, al volante di una Osella PA2000 Turbo, mentre in quinta posizione assoluta (e vincitore della classe E2SS 1400) si è piazzato il giovane Carlo De Angelis a bordo di una Formula 4 Abarth.

Chiudono la top ten delle vetture Sport e Formula Michele Carbone, 6° assoluto e vincitore della Classe E2SC 1600, su Osella PA21Suzuki; Francesco Celentano, 7° assoluto e primo tra le vetture CN2000, su Osella PA21; Antonino Lucibello, 8° assoluto con la Wolf Thunder ma primo della classe E2SS 1150; Antonio Fuscaldo, 9° su Osella PA21 Honda, e Cosimo Rea, 10° al volante di una Ligier-Honda. Escluso da tutte le classifiche Piero Nappi (terzogenito del Natale cui è dedicato il trofeo), costretto al ritiro dalla competizione a causa di noie meccaniche alla sua poderosa Aston Martin Vantage GT3.

La vittoria tra le vetture Turismo è andata, come detto, a Marco Gramenzi che ha piazzato le ruote della sua “MG AR1 Furore” davanti a quelle della Mitsubishi Lancer Evo IX di “O’Play” e della BMW Z4 di Marco Iacoangeli. Ai piedi del podio delle vetture a ruote coperte hanno terminato il neo campione d’Italia nel Gran Turismo Endurance Sabatino di Mare, al volante di una Cupra Leon Competition, e il ligure Gianluca Ticci su Fiat X1/9.

Hanno chiuso la classifica Turismo del Trofeo Natale Nappi 2023, nell’ordine, Angelo Ambrosio, 6° su Lamborghini Huracan; Rosario Parrino, 7° su Porsche 991 Cup; Roberto Di Giuseppe, 8° su Alfa Romeo 155 GTA; Gianluca D’Alto, 9° su Skoda Fabia R5, e Giuseppe Eldino, 10° su Peugeot 106.

Vittoria tra le donne per la siciliana Martina Raiti su Osella PA21 Jrb Bmw di classe E2SC 1000, mentre il successo Under 23 è andato a Davide Volini su Mini Cooper di classe RS Turbo Cup. Al giovanissimo Andrea Conte è stata consegnata la coppa per il Memorial Vito Sacco.

Al pubblico presente sono state regalate sfide serrate, emozioni e grande spettacolo dalle oltre 40 vetture bicilindriche del Challenge Assominicar, sodalizio capitanato da Gennaro Fiore che ha chiuso all’autodromo del Sele una stagione ricca di gioie, culminata nella succitata vittoria di Pasquale Pastore, brillante protagonista dell’intera stagione Pista Gr.5, conclusa al 3° posto assoluto alle spalle di Oronzo Montanaro e Pasquale Coppola.

La kermesse ha vissuto inoltre un evento collaterale di grande interesse, ovvero la conferenza tenuta da Enzo Osella e dall’ingegnere Giuseppe Angiulli, nel corso della quale sono state presentate le novità dell’Osella Engineering, a partire dagli aggiornamenti tecnici e dal nuovo telaio in fibra composita, fino ad arrivare al progetto della futura Osella PA31 G.