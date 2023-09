Salone del Camper di Parma, record di espositori (oltre 360) per l'edizione 2023 che apre sabato 9 settembre

PARMA – Il Salone del Camper di Parma comincia con un record. Con oltre 360 aziende provenienti da una quindicina di paesi, Cina inclusa, l'edizione del 2023 che apre i battenti sabato (chiude domenica 17) è quella con il maggior numero di espositori registrato finora. È anche quella in cui è in vetrina il modello più caro mai visto in Emilia: è un camper da 10 metri di lunghezza sviluppato sulla base di un Mercedes-Benz Atego dal costo superiore ai 600.000 euro. Già il nome dice molto, almeno per chi non è stato al Caravan Salon Düsseldorf dove nel padiglione premium, il 5, forse il meno caro aveva quel prezzo: si chiama Centurion 990 ed è realizzato dalla Concorde Reisemobile.

Quella di Parma è la seconda rassegna europea nel segmento del turismo all'aria aperta, che quest'anno ha continuato a far contabilizzare numeri in crescita: tra il 10 e il 15% in più di prenotazioni nel primo trimestre. E secondo uno studio realizzato da Magda Antonioli e Marianna di Salle del Master in Economia e Management del Turismo dell’Università Bocconi di Milano, nei primi 4 mesi del 2022 (ultimo dato disponibile, ma indicativo) le ricerche per vacanze outdoor avevano registrato un +150%. «Il turismo outdoor ha un enorme potenziale di sviluppo e il Salone del Camper si conferma come il punto di riferimento internazionale per il turismo open air», assicura Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma.

Non direttamente, ma attraverso gli allestitori (praticamente tutti quelli più importanti sono presenti a Parma), i principali costruttori sono rappresentati al Salone. Opel, Fiat Professional, Peugeot e Citroen sono i marchi Stellantis impegnati nel settore dei camper: il Ducato resta una piattaforma di riferimento, mentre Opel grazie anche alla collaborazione con la Crosscamp corteggia i clienti più giovani (e magari anche “alternativi”: nel 2022 aveva debuttato la declinazione camperizzata della Zafira-e Life). Volkswagen ha la gamma “California” (nel corso della Media Night che ha preceduto l'apertura dell'Iaa di Monaco ha presentato il concept basato sul nuovo Multivan) e Mercedes-Benz quella “Marco Polo” (estesa anche alla nuova Classe V). Anche Iveco ha diverse cooperazioni, mentre Ford (padiglione 3, stand E039) presenta proprio a Parma in anteprima nazionale il nuovo Tranist Custom Nugget, equipaggiato in maniera più ricca, ma anche più tecnologico e connesso. Nissan punta sul Townstar, che è anche a passo lungo, oltre che elettrico, così come Renault sul Trafic (ma non solo).

Fra le curiosità e le novità ci sono la roulotte più compatta mai presentata a Parma (la Lifestyle Camper X-Line da 3,7 metri di lunghezza che arriva dall'Ucraina), il Carthago C-Tourer T/I 145 Rb Le (fino a 7,18 metri), il nuovo Malibu I/T 450 Rb Le da 7 metri, la gamma Mobilvetta 2024 (il Made in Italy di eccellenza che offre il frigorifero intelligente a compressione da 174 litri per le gamme K-Yacht Tekno Line e Krosser), l'Urban Camper UC 5.0 XR da 5,08 metri realizzato dalla Etrusco sulla base del Renault Trafic e i monoscocca in vetroresina Compact 595 e Speciale 645 della Atlantis con box doccia separato e, addirittura, il riscaldamento elettrico del pavimento. Michelin porta a Parma lo pneumatico CrossClimate Camping “dedicato ai camper e prodotto in Europa". A listino in 8 dimensioni” è un all-season accreditato di "ottime prestazioni su neve con una trazione altrettanto impressionante su strade bagnate, fangose, erbose e sterrate”. I biglietti di ingresso hanno un prezzo che parte da 10 euro (4 per i ridotti): per evitare le code è preferibile prenotare online.