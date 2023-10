Scalda i motori l’Italian Speed Festival 2023. Appuntamento al Misano Circuit il 21 e 22 ottobre

Pochi giorni al via per l'Italian Speed Festival 2023, in calendario al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico il 21 e 22 ottobre. Il ricco programma della manifestazione, dedicata alle vetture da competizione di ieri e di oggi, prevede prove in pista, esibizioni, premiazioni, concorsi d'eleganza e tanta, tanta adrenalina. Il collezionismo e la passione per le auto storiche sta prendendo sempre più piede e gli amanti del genere si orientano verso le auto da competizione spesso accantonate perché non più adatte alle gare moderne. è una forma di collezionismo nuova che ha necessariamente bisogno di vetrine e spazi dove l’anima sportiva delle vettura e del suo proprietario, possano esprimersi pienamente. Con questo spirito è nato l'Italian Speed Festival.

L’accesso è libero e senza costo. Un divertimento e basta. Tra le attrazioni del Paddock, la diretta dell’intera manifestazione fatta del noto telecronista Guido Schittone, con interviste a protagonisti e pubblico, trasmessa su maxischermi in Autodromo. Inoltre, una serie di incontri nel Teatro della Passione, con personaggi ed esperti. Alcuni esempi: come e cosa comprare alle Aste di auto Classiche; come è stata interpretata l’immagine di Valentino Rossi nel suo nuovo store di Tavullia; qual è la vera storia della nascita della Ferrari 250 GTO. E tanto altro ancora. Per il divertimento fuori dalla pista, anche la grande sala dei simulatori dove guidare senza rischi e il Grand Prix Kartpedal riservato a ragazzini e ragazzine dai 5 ai 12 anni. Partenza tipo Le Mans, batterie e finale, e…vinca il migliore! Premi, podio e interviste live. Ancora, nel paddock, il Concorso d’Eleganza dedicato alle Ferrari. Giudizio e vincitori eletti del pubblico. In più, le Esposizioni d’Eleganza di auto Classiche e Contemporanee con premi alle più rappresentative.

Due specifiche aree del paddock ospiteranno auto classiche e da collezione di ogni marca nell’Esposizione d’Eleganza 2023: nella prima sezione si potranno ammirare le vetture italiane, inclusi alcuni pezzi di grande rilievo, nella seconda quelle di brand stranieri.

Per chi invece vorrà varcare la soglia della Pit Lane ed essere protagonista in pista vengono offerte tre opportunità: iscriversi a turni di guida di 25 minuti l’uno, con la propria auto, contemporanea o classica. Si tratta di giri liberi battezzati Fun on Track che, a richiesta, potranno essere cronometrati e documentati. Chi invece preferirà essere al fianco di un pilota, Hot Laps sulla Dallara Stradale. Infine, e non poteva mancare in un autodromo internazionale, le gare, con la finale dell’Alfa Revival Cup e della Youngtimer Cup e una appassionante sfida tra le Ferrari da competizione nella Cavallino Classic Cup.