Tutti in pista a Misano per l’Italian Festival of Speed. Dalle aste alle prove, ricco programma al “Simoncelli” il 21 e 22 ottobre

MILANO - Un fine settimana tra cordoli e paddock, con l’Italian Festival of Speed che torna in scena all’autodromo di Misano. L’appuntamento, tra auto classiche o contemporanee è quello fissato per il 21 e 22 ottobre, sull’asfalto del Marco Simoncelli, con accesso libero per gli spettatori. Tra le attrazioni del paddock, anche la diretta dell’intera manifestazione con il telecronista Guido Schittone, con interviste a protagonisti e pubblico, trasmessa su maxischermi in autodromo. In occasione dell’evento sono previsti anche numerosi incontri a tema automobilistico, dalle aste di auto classiche fino alla storia di Valentino Rossi, direttamente nello store del Dottore a Tavullia.

Per il divertimento fuori dalla pista, nell’area dell’autodromo sarà in funzione anche la sala dei simulatori, dove mettersi alla prova senza rischi, oltre al Grand Prix Kartpedal riservato a ragazzini e ragazzine dai 5 ai 12 anni. Durante il fine settimana non mancheranno nemmeno le esposizioni di auto classiche e contemporanee, con premi alle più rappresentative. Per chi invece vorrà schierarsi sulla pit lane ed essere protagonista in pista, vengono offerte diverse opportunità, a partire dai turni di guida di 25 minuti l’uno, con la propria auto, contemporanea o classica. Per chi invece preferirà vivere l’esperienza in pista al fianco di un pilota, ci sarà tempo e spazio per gli ‘hot laps’ su una Dallara Stradale. Non potevano poi mancare, nel programma, le gare vere e proprie, con la finale dell’Alfa Revival Cup e della Youngtimer Cup, oltre alla sfida tra le Ferrari da competizione nella Cavallino Classic Cup.