Giuseppe Bitti è Managing Director e COO di Kia Italia, posizione che ricopre da diversi anni. Profondo conoscitore di tutti gli aspetti del mercato dell’auto nel quale lavora da 35 anni. Kia Italia quest’anno, da gennaio a fine novembre, ha immatricolato quasi 45 mila vetture, oltre il 3% del totale, con una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2022. Il brand coreano è molto apprezzato nel nostro paese, i suoi modelli si sono imposti, per qualità, tecnologia e design accattivante, già da molti anni, crescendo costantemente e spingendo in alto la posizione del marchio verso i territori premium. L’azienda ha importanti programmi di crescita, alla fine del decennio ha l’obiettivo di vendere in tutto il mondo 4,3 milioni di veicoli l’anno. Kia ha sposato con decisione la svolta energetica, portandosi molto avanti nella mobilità elettrica con una piattaforma nativa molto apprezzata in Europa che ha offerto la propria base alla EV6, eletta Auto dell’Anno 2022, e la EV9 entrata fra le sette finaliste dell’edizione attuale. È molto avanti anche in tutti i settori che avranno più cambiamenti come il software, l’intelligenza artificiale, la connettività e la guida autonoma.