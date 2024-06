MG3, ecco un'ibrida molto speciale. Il marchio britannico che produce in Cina lancia un super “full hybrid”

La marcia della MG non conosce sosta e vede proprio nell’Italia uno dei suoi solchi più profondi. Nei primi 5 mesi dell’anno il marchio di origini britanniche della cinese SAIC ha raggiunto il 2,4% di quota contro l’1,3% del resto di Europa e si appresta ad un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della MG3, un’auto che, con i suoi 4,11 metri di lunghezza e il suo sistema full-hybrid, lancia l’assalto alla quota del 3%, già programmata da tempo e che ai più appariva velleitaria. Ed invece i numeri sono arrivati secondo i tempi previsti e la MG3 appare come il modello giusto che arriva nel momento giusto e nella giusta fascia di mercato. Parliamo infatti del segmento B che vale il 20% del mercato e di una forma di propulsione – quella del full-hybrid – che ne copre oramai l’11,3%. E poi ci sono altri elementi importanti di presenza come una rete formata da 67 concessionari, 125 punti di assistenza e da un magazzino ricambi in Italia attivato di recente, il secondo sul Continente dopo quello britannico.



Elementi che, al di là dei dazi che potranno forse rallentare l’avanzata commerciale di MG, possono invece rassicurare i clienti e permetteranno di scegliere le MG, prima che per il prezzo, per i loro pregi che sono innegabili. Il nuovo sistema Hybrid+ offre infatti ben 195 cv grazie alla combinazione tra l’1.5 a ciclo Atkinson da 105 cv, la trasmissione automatica bimodale a 3 rapporti che integra due motogeneratori (dei quali quello di trazione eroga 100 kW e 425 Nm), e una batteria da 1,83 kWh di capacità. Il sistema può funzionare in quattro modalità: in elettrico fino a 50 km/h; in serie da 50 km/h a 80 km/h con il motore a pistoni che fornisce potenza supplementare o ricarica la batteria; in serie/parallelo fornendo anche spinta alle ruote e infine in parallelo a velocità superiori o quando il guidatore chiede il massimo delle prestazioni.

Notevoli le prestazioni (0-100 km/h in 8 s.) con efficienza al vertice (4,4 litri/100 km pari a 100 g/km di CO2) grazie alla possibilità di marciare in elettrico per larghi tratti e con una risposta vivace all’acceleratore. Il tutto con una buona dotazione di sicurezza, uno spazio adeguato per passeggeri e i loro bagagli e soprattutto con un prezzo che parte da 19.990 euro, incentivi esclusi. Per il momento però il cliente italiano stapremiando il Suv compatto ZS, che è il terzo modello più venduto con motore a benzina con un 1.5 aspirato da 106 cv e un mille 3 cilindri turbo da 111 cv anche con cambio automatico.

La gamma presenta poi ben quattro elettriche come la MG4, la berlina compatta che ha autonomie da 350 km a 520 km con potenze da 125 cv fino ai 320 kW della versione X-Power bimotore a trazione integrale capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 s. Parimenti interessante, per le sue è caratteristiche, la station wagon MG5: 4,6 metri, bagagliaio da 479 a 1.367 litri, potenze di 115 kW e 130 kW e autonomia fino a 400 km. Elettrici anche i Suv ZS e Marvel R: la prima è lunga 4 metri e 32 e ha un’autonomia di 440 km, la seconda è più moderna, è lunga 4 metri 67, ha autonomia fino a 402 km e i motori da 132 kW o 212 kW hanno la particolarità di essere accoppiati ad una trasmissione automatica a 2 rapporti. Poco più corta è la HS (4,61 metri), offerta sia nella versione a benzina da 161 cv, anche con cambio doppia frizione a 7 rapporti, sia in quella plug-in da 258 cv con autonomia in elettrico di 52 km. Il pezzo forte è la Cyberster, che celebra degnamente i 100 anni del Morris Garage ed è il perfetto anello di congiunzione tra la tradizione britannica dei roadster 2 posti, che l’hanno resa famosa, e la contemporaneità orientale della propulsione elettrica in due livelli: quella monomotore da 250 kW e la bimotore da 400 kW e 725 Nm che accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 s. In entrambi i casi, la batteria ha una capacità di 77 kWh e, nel peggiore dei casi, assicura un’autonomia di almeno 443 km. Ma in arrivo ci sono la MG9 e la MGS9 e persino un nuovo brand premium denominato IM con 4 modelli: le berline L6 e L7 e i SUV LS6 e LS7. Stile audace, grandi prestazioni, autonomie fino a 800 km e prestazioni con un livello di tecnologia che mette in vetrina tutto quello che SAIC e MG sanno fare.