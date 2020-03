La 24 Ore di Le Mans rinviata al 19-20 settembre per il Covid19

La 24 Ore di Le Mans è stata posticipata al 19-20 settembre. Il Covid19 dunque fa arretrare anche la corsa più famosa al mondo dalla data prevista del 13-14 giugno, ma non le fa alzare bandiera bianca. La decisione, presa dall’ACO e dalla FIA, è arrivata ieri ed era inevitabile per un evento che coinvolge oltre 250mila persone provenienti da tutto il mondo.

Dunque dopo i rinvii di Formula 1 e Motomondiale, la cancellazione della 1.000 miglia di Sebring e la sospensione di due mesi del campionato di Formula E, anche la corsa più famosa al mondo deve cambiare perlomeno calendario in attesa di tempi migliori a causa della pandemia da Coronavirus. Finora la 24 Ore di Le Mans è stata disputata sempre dal 1923 in poi e si è fermata solo dal 1940 al 1948 per la Seconda Guerra Mondiale in corso e per la ricostruzione. Non ci sono ancora decisioni in merito invece per l’altra data del WEC rimasta, quella relativa a Spa-Francorchamps, ma tutto lascia supporre che sarà rinviata o cancellata. E anche per l’ELMS (il campionato europeo di durata) ci saranno sicuramente variazioni. Ripercussioni ci saranno sicuramente anche per la stagione 2020-2021 visto che l’inizio era previsto nel mese di settembre.

«Rinviare la 24 Ore di Le Mans dalle date originali – ha detto Pierre Fillon, presidente dell’ACO – è al momento la maniera più appropriata per fronteggiare le attuali eccezionali circostanze. Per prima cosa e soprattutto, esorto tutti ad evitare di mettere a rischio se stessi, i propri cari. La cosa più importante oggi è ridurre la diffusione del virus. I nostri pensieri vanno al personale medico che lavora instancabilmente per il bene di noi tutti. Il rinvio della 24 Ore di Le Mans significa fare cambiamenti ai calendari del WEC e dell’ELMS e a breve annunceremo le nuove date. La sicurezza e la qualità dei nostri eventi non sarà compromessa. Per i concorrenti, gli sponsor, gli appassionati, i media, i servizi medici e gli organizzatori è arrivato il momento di spingere tutti insieme nella stessa direzione più che mai».