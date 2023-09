6 Ore del Fuji, ecco il Balance of Performance valido anche la gara di chiusura in Bahrain

La FIA e l’ACO hanno diramato un nuovo Balance of Performance (BoP) alla vigilia dalla 6 Ore del Fuji, in programma per questo fine settimana, e che varrà anche per l’ultima gara del calendario del WEC, la 8 Ore del Bahrain che sarà disputata l’11 novembre e sancirà i vincitori dell’edizione 2023 del campionato mondiale di durata.

Invariate le prescrizioni per le Toyota GR010: 514 kW di potenza massima, possibilità di attivare il motore elettrico anteriore per avere la trazione integrale da 190 km/h, 1.080 kg di peso e 907 MJ di energia da sfruttare in ogni stint. La Ferrari ha invece 898 MJ tra un rifornimento e l’altro, 505 kW di potenza e un peso cresciuto a 1.076 kg (+4 kg) con le stesse regole per la soglia di innesco della trazione integrale. La Peugeot 9X8 potrà marciare con la trazione integrale sopra i 150 km/h sull’asciutto e da 135 km/h sul bagnato e, oltre al peso nettamente inferiore alle concorrenti (1.038 kg), avrà più potenza di tutte (520 kW) e pari energia rispetto alla Toyota. In assenza della Glickenhaus, la Vanwall sarà l’unica LMH a propulsione puramente a scoppio e avrà 512 kW nel motore e carburante per 903 MJ nel serbatoio.

Per le LMDh, la Cadillac V-SeriesR potrà pesare 1.039 kg con potenza ed energia salite rispettivamente a 505 kW e 894 MJ mentre le Porsche 963 dovranno far registrare alla bilancia 1.054 kg con la potenza salita a 514 kW ed energia per stint pari a 906 MJ. Per la classe LMGTE AM i giochi sono fatti con la vittoria già conquistata dalla Chevrolet Corvette C8.R che, proprio in virtù dei meriti acquisiti in pista, deve appesantirsi fino a 1.305 kg (+30 kg), ma mantiene il serbatoio di 95 litri e il restrittore da 41,3 mm per il suo V8 5.5 aspirato. Le Ferrari 488 dovrà segnare lo stesso peso (1.273 kg), avere un serbatoio di 89 litri e la stessa pressione di sovralimentazione, da 1,08 a 1.81 bar a seconda le regime di rotazione.

Schema differenziato invece per le Aston Martin: il peso rimane di 1.245 kg, ma la numero 25 del team ORT by TF Sport peserà 15 kg in più. Il serbatoio è da 89 litri e una pressione di sovralimentazione compresa tra 1,14 e 1,44 bar. Stesso trattamento per la Porsche 911: quella numero 60 della Iron Lynx, la 77 della Dempsey-Proton Racing, la 85 della Iron Dames e la 86 di GR Racing pesano 10 kg in più dei 1.269 kg previsti per le altre vetture analoghe. Per il 6 cilindri boxer 4.2 aspirato i due restrittori hanno un diametro di 30,6 mm. Per tutte le 911 il serbatoio è di 101 litri. WEC e ACO hanno anche diramato le prescrizioni per le pressioni pneumatici per le Hypercar le LMP2 che saranno misurate a freddo e stabilizzati.