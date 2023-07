A Spa Verstappen prenota la vittoria, ma Hamilton c’è. Leclerc spera in Ferrari competitiva e Maranello saluta Mekies

SPA - Max Verstappen - leader del Mondiale di Formula 1 con 110 punti di vantaggio sul compagno Sergio Perez - arriva in Belgio come logico favorito. Nell’ultimo GP prima della pausa estiva, l’olandese della Red Bull punta all’ottava vittoria consecutiva, che porterebbe a 12 il totale del team austriaco. Ad insidiare lo strapotere Red Bull, sulla pista di Spa-Francorchamps è attesa la McLaren. Grazie alle migliorie apportate la MCL60, in grande difficoltà ad inizio stagione, ha trovato la competitività. A riprova, Lando Norris e Oscar Piastri sono arrivati tra i primi 5 nelle ultime due gare, in Gran Bretagna all’inizio di luglio ed in Ungheria lo scorso fine settimana. «Stiamo andando bene e la pista di Spa mi piace - ha detto in conferenza stampa Norris - Ma questa è un’altra gara che ci permetterà di capire a che punto siamo. Le condizioni meteo qui cambieranno il quadro, ma se siamo a lottare per il podio mentre prima faticavamo a superare il Q1, vuol dire che abbiamo fatto un grande passo avanti». Quindi si è scusato ancora per aver rotto il trofeo di Verstappen in Ungheria: «Cercherò di essere più cauto». In crescita è data anche la Mercedes. All’Hungaroring aveva piazzato in pole position Lewis Hamilton - la prima per il britannico dal dicembre 2021 - interrompendo una serie di cinque pole di fila per Verstappen.

«Possiamo essere ottimisti dopo il sabato in Ungheria e abbiamo capito che problema abbiamo avuto al via. E qui porteremo altri aggiornamenti» ha detto il sette volte campione del mondo. «Stiamo cercando di mettercela tutta lavorando, analizzando il nostro rendimento per imboccare la strada giusta. È stata una stagione discreta finora - ha aggiunto -, anche se non siamo dove vorremmo. Pensavamo di essere in una posizione migliore rispetto al 2022. Vincere una gara? Non sono convinto di poter competere con le Red Bull, ma mai dire mai...». E la Ferrari? «Speriamo di essere competitivi in questo fine settimana. Fatico nelle condizioni di metà asciutto o metà bagnato, ma sono ottimista perché abbiamo lavorato tanto» ha detto Charles Leclerc. Interpellato sul momento non facile del team, il ferrarista ha risposto: «Sono tutti vicini, specie in qualifica e noi dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli che possono avere una conseguenza sui risultati, sia in qualifica che in gara. Nel complesso siamo abbastanza veloci e ci stiamo impegnando per tornare a un buon livello».

Restando a Maranello dopo quattro stagioni e mezza, Laurent Mekies lascia ufficialmente il ruolo di sporting director della Ferrari e diventerà il nuovo team principal dell’AlphaTauri. Al suo posto, Diego Ioverno, un veterano della scuderia del Cavallino Rampante. «A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni - si legge nella nota ufficiale di Maranello - Ioverno al posto di Mekies. A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la Fia».