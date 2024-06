A Vallelunga un grande week end di corse. Si apre il campionato GT Endurance con 35 iscritti e sette brand diversi

Grande week end di corse a Vallelunga. Sui 4000 metri del Taruffi si apre ufficialmente il campionato GT Endurance che si annuncia particolarmente interessante. Sono ben 35 gli equipaggi iscritti alla gara, che vedrà rappresentati ben sette brand diversi: Ferrari, Audi, BMW, Lamborghini, Honda, Porsche, Aston Martin.

Difficile il pronostico, anche perchè da quest'anno il GT Endurance italiano torna al format delle 3 Ore.

I primissimi tempi dicono Ferrari: la gloriosa 488 di AF Corse, affidata ad Alessandro Bracalante ed Eliseo Donno, e la 296 del team campione Scuderia Baldini, con Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca, affiancati da Arthur Leclerc, fratello più piccolo del numero uno di Maranello, sono davanti a tutti. Nelle altre posizioni di vertice la Mercedes AMG di Gustavo Sandrucci e Lorenzo Ferrari, la Lamborghini Huracan Evo 2 di Edoardo Liberati- Alberto Di Folco- Riccardo Cazzaniga.

Due le Audi per Aka-Delli Guanti- Mazzola, Mancini-Cola-Vam Berno, e due le BMW con Cassarà-De Luca-Nilsson e Francesco Guerra che si alternerà al volante con l'americano Danes e Stefano Comandini, il popolare "Comandante" del GT. C'è pure la curiosità dello spagnolo Jorge Lorenzo, l'antico rivale di Valentino Rossi, pure lui sulle quattro ruote e in GT. La 3 Ore di Vallelunga scatterà alle 15.30 di domenica. Prima ci sarà spazio per il campionato Sport Prototipi e soprattutto la F4 che allinea 36 vetture. Da seguire il giapponese Huiya Yamakoshi, lo yankee Freddie Slater, ma anche Davide Larini, che altri non è che il figlio dell'ex pilota Alfa e Ferrari Nicola Larini.