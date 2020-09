Al Mugello è arrivato il primo podio in F1 di Albon con la Red Bull, risultato che gli salva il sedile

“E’ stata una gara agrodolce per noi, ma è fantastico vedere Alex conquistare il suo primo podio in F1. Ha fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend e ha dovuto superare alcuni avversari difficili per tornare in gioco dopo un paio di partenze complicate. Tutto il merito va a lui perché non si è lasciato abbattere dalla negatività o dalle critiche esterne, si è rialzato e ha messo in scena una performance di prima classe. Penso che questo podio gli darà ancora più fiducia in se stesso e sono sicuro che da qui diventerà più forte”. Le parole al miele per Alexander Albon sono quelle di Christian Horner, team principal Red Bull, finalmente contento nel vedere il suo giovane pilota esprimersi su livelli elevati.

Albon aveva perso il sorriso da diverse settimane, il suo sedile scottava come non mai, soprattutto dopo la vittoria clamorosa di Pierre Gasly a Monza con l'Alpha Tauri, lo Junior team della Red Bull. Al Mugello, Alexander ha trovato il modo di riscattarsi e di conquistare il primo podio della carriera in F1. E proprio in uno dei Gran Premi più difficili, con ben tre partenze, incidenti, bandiere rosse, tutte situazioni che richiedono una grande concentrazione e sangue freddo. Se poi ci aggiungiamo la pressione che Albon porta sulle spalle da settimane, si può capire come non debba essere stato facilissimo per lui affrontare questo Gran Premio dopo la debacle di Monza, dove ha disputato una gara totalmente anonima e conclusa al quindicesimo posto. Pur con tutte le scuse del caso per via di una monoposto resa inguidabile da un contatto alla prima variante.

Albon nella qualifica del Mugello ha colto un buon quarto posto contenendo il divario da Max Verstappen, non elevato come nelle altre occasioni. Poi, domenica ha disputato una gara combattiva, risoluta, efficace, meritando il terzo posto finale. Prima del Mugello, il miglior piazzamento di Albon era stato un quarto posto nel Gran Premio della Stiria e non va dimenticato che nella prima corsa del 2020, poteva anche vincere se Lewis Hamilton non lo avesse “spinto” fuori pista. A quell'episodio, è seguito un periodo di buio, fino a domenica scorsa. Un risultato che sicuramente tranquillizzerà i vertici della Red Bull, in particolar modo Helmut Marko e Christian Horner che sicuramente già stavano pensando alla formazione 2021 con un ritorno di Gasly al fianco di Verstappen. Invece, questo podio ottenuto da Albon, potrà cambiare le cose se Alexander saprà esprimersi su questi livelli anche nelle prossime gare.

A fine gara, Albon ha raccontato: “Sono davvero felice e ci è voluto un po’ per arrivare sul podio. È qualcosa che ho sempre desiderato e in un modo o nell'altro in precedenza non siamo stati in grado di ottenerlo, quindi esserci finalmente riusciti è una cosa piuttosto speciale. È davvero bello restituire qualcosa alla squadra dopo che mi hanno supportato sin dal primo giorno e anche poter mostrare loro cosa posso fare. È stata una gara difficile, questa pista è brutale, specialmente le curve ad alta velocità nel settore due, e poi con così tante ripartenze da gestire abbiamo avuto il nostro bel da fare. Sapevo che dovevo essere aggressivo per stare al passo e sorpassare gli avversari ed è quello che ho fatto”.