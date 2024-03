Al prossimo Rally il Ciocco scenderà in gara anche Toyota Motor Italia. Basso al volante della Yaris Rally 2

Una bella notizia per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024. Al prossimo Rally il Ciocco scenderà ufficialmente in lizza Toyota Motor Motor Italia, una novità assoluta, anche se in effetti si tratta di un ritorno dopo gli anni ruggenti delle Celica Gt4 e delle Corolla, che tuttavia erano schierate da team clienti (Grifone e altri).

Quest’anno la casa giapponese pluricampione del mondo ha pensato bene di omologare una Yaris R2 che si propone di contrastare le gettonatissime Skoda sia nel WRC sia nei campionati nazionali compresa l’Italia, dove a tutti gli effetti è l’unica casa ufficiale.

La scelta del pilota è stata facile, volendo puntare su un campione ricco d’esperienza da giocare in questa prima stagione, in grado se possbile di impegnare il campio Andrera Crugnola. Il profilo è quello di Giandomenico Basso, che avrà alle note Lorenzo Granai che ha dichiarato: “Sono felice di intraprendere questa avventura a bordo della nuova GR Yaris Rally2 e di poterla portare al debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally. Le nuove sfide mi hanno sempre affascinato e stimolato, io e Lorenzo Granai cercheremo come sempre di dare il massimo. Nutro molta curiosità attorno a questo nuovo progetto ed a questa vettura. Tengo a ringraziare Toyota Motor Italia, TGR Italy, Pirelli ed i miei sponsor che hanno permesso che tutto ciò si concretizzasse”, parola di “Giando”.

Ciò che impariamo spingendo al massimo le nostre vetture da corsa cerchiamo di trasformarlo in benefici per i nostri modelli di serie, così come cerchiamo di trasmettere ai nostri tifosi e clienti appassionati le forti emozioni che solo le competizioni motoristiche sanno produrre. Ecco perché anche in Italia confermiamo il nostro impegno nelle attività di motorsport, con la quarta edizione della GR Yaris Rally Cup e da oggi con la conferma della partecipazione al Campionato Italiano con la nuovissima GR Yaris Rally2” ha dichiarato Christian Mohorovicich, Direttore Marketing Toyota Motor Italia. “Grazie al progetto Rally2 avremo modo di dare il giusto stimolo ai giovani “trofeisti” di crescere e aspirare a traguardi ancora più importanti, confermando il nostro impegno nel promuovere e incentivare la crescita di nuove generazioni di piloti, con l’obiettivo di scovare i campioni del futuro insieme al Toyota Gazoo Racing Italy e al suo team principal Tobia Cavallini. Per il nostro esordio in campionato abbiamo deciso di affidarci a un pilota di grandissimo livello, che permetterà al team di crescere ancora più velocemente.”