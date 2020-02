L'Alfa Romeo Racing incontra Papa Francesco. Giovinazzi: «Un'emozione indescrivibile»

ROMA - Papa Francesco, prima dell'udienza generale in aula Paolo VI, ha incontrato per un saluto una rappresentanza della scuderia di Formula 1 Alfa Romeo Racing. «E stata una esperienza forte e ricca di emozioni perché avere l’opportunità di conoscere di persona il Papa e avere modo di parlargli è qualcosa di indescrivibile», così Antonio Giovinazzi ha commentato l’incontro di oggi in Vaticano con Papa Bergoglio. «La mia famiglia - ha proseguito il pilota dell’Alfa - è molto credente e la fede ha sempre costituito un valore costante nella mia vita, in ogni momento».

Al pilota del Biscione, unico italiano al via in Formula 1, Bergoglio ha sottolineato il valore dello sport per i giovani. «Con il Papa abbiamo parlato dell’importanza dello sport per i giovani in quanto è una palestra non solo per il corpo ma anche per la mente e di quanto sia importante crescere con valori saldi». A rappresentare la scuderia svizzero-italiana erano presenti Pascal Picci, presidente di Sauber Holding AG, Pietro Gorlier, Chief Operating Officer della Regione EMEA di FCA, Alberto Cavaggioni, Head of Alfa Romeo Brand EMEA, e Alberto Lanfranco, sponsorship manager di FCA EMEA. Giovinazzi ha regalato il proprio casco tricolore al Papa, ricevendo un rosario.