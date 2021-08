Alonso e Alpine insieme anche nel 2022 a dispetto dei 40 anni appena compiuti dal pilota spagnolo

SPA - L'età degli sportivi si allunga e almeno in F1 non sembra conoscere sosta. Se nel team Sauber Alfa Romeo tutti sperano che Kimi Raikkonen, 42 anni il prossimo 17 ottobre, non si ritiri a fine anno e prolunghi il contratto, ecco che l'Alpine ha deciso di esercitare l'opzione che aveva su Fernando Alonso il quale rimarrà nella squadra francese anche nel 2022. Lo spagnolo due volte campione del mondo ha appena compiuto 40 anni e dopo un avvio di campionato difficile, dovuto alle due stagioni di assenza dalla F1, ha ritrovato il giusto ritmo. E negli occhi di tutti vi è ancora lo splendido duello ingaggiato con Lewis Hamilton a Budapest, gara tra l'altro vinta proprio dalla Alpine con Esteban Ocon. "Mi sono sentito a casa dal momento in cui sono tornato in squadra e sono stato riaccolto a braccia aperte", ha commentato Fernando: l'Alpine è infatti l'ex team Renault con cui ha vinto i titoli 2005-2006. "La stagione è stata impegnativa, ma abbiamo fatto vedere dei progressi e il risultato in Ungheria ne è un buon esempio. Siamo a caccia di altri momenti memorabili in questo campionato, ma anche per il prossimo anno con le nuove regole".

Laurent Rossi, amministratore delegato del marchio francese, ha evidenziato: "Sono convinto che possiamo beneficiare fortemente dell'esperienza di Fernando, ora che entriamo nella fase di sviluppo e di ottimizzazione di telaio e power unit 2022. Siamo contenti di confermarlo al fianco di Esteban, per noi è la line-up perfetta, fra le più forti della griglia". Appena pochi giorni fa Rossi aveva anticipato in via "ufficiosa" la prospettiva di avere Alonso come uomo Alpine... a vita: "È una delle figure chiave nel motorsport per il gruppo Renault". Non è escluso che Alpine, se decidesse di continuare in parallelo l'avventura nell'endurance, non possa in futuro riportare Alonso alla 24 Ore di Le Mans già conquistata con la Toyota, dopo il giro-esibizione dello scorso weekend al volante di una F1. "Avrà sempre la possibilità di continuare a gareggiare con il gruppo Renault", aveva sottolineato Rossi. Il rinnovo appena comunicato va senza dubbio in quella direzione.