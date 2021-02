Alonso operato alla mascella dopo l'incidente. Lo spagnolo rassicura tutti: «Al via del campionato ci sarò»

ROMA - «Grazie a tutti per i messaggi di auguri sto bene e non vedo l’ora che inizi il Mondiale 2021. Andiamoooooooooo!». Fernando Alonso, con un tweet rassicura tutti i suoi tifosi dopo l’incidente in bicicletta di ieri in Svizzera nel quale ha riportato la frattura della mandibola ed oggi è stato operato. L’asturiano si stava allenando in Svizzera, a Lugano, quando con la sua bici ha impattato contro un’auto. Alonso ha subito un intervento di chirurgia maxillo-facciale, gli specialisti hanno riposizionato la sua mascella e rimosso alcuni denti danneggiati dopo il tremendo colpo subito da un’auto nei pressi di una rotonda ed ora rimarrà in osservazione per altre 48 ore prima di venire dimesso e riprendere, dopo un giusto riposo, la sua preparazione in vista dell’inizio del Mondiale, prevista per il 28 marzo in Bahrain. L’obiettivo di Alonso, che correrà con il Team Alpine, sono i test, che si terranno dal 12 al 14 marzo sempre in Bahrain. «Dopo alcuni giorni di completo riposo - si legge in una nota del team - Alonso potrà riprendere progressivamente l’allenamento. Ci aspettiamo che sia pienamente operativo per intraprendere la preparazione per la stagione. Alpine F1 Team e Fernando ringraziano tutti coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza al pilota».