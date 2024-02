Alonso: «Sarei opzione interessante per sostituire Hamilton, posso correre fino a 50 anni»

Fernando Alonso ritiene di essere un candidato «attraente» per sostituire Lewis Hamilton alla Mercedes - ma ha negato di aver avuto colloqui con le Frecce d’Argento. Hamilton, 39 anni, sta entrando nella sua ultima stagione con la squadra che lo ha portato a sei dei suoi sette campionati del mondo dopo aver concordato un passaggio shock alla Ferrari nel 2025. La partenza di Hamilton dalla Mercedes creerà un posto vacante accanto a George Russell, mentre anche il team Red Bull di Max Verstappen avrà un posto disponibile con il contratto di Sergio Perez in scadenza a fine stagione. L’accordo biennale di Alonso con l’ Aston Martin è in fase di rinnovo nel 2025. Resta inteso che il team britannico, che ha presentato la sua nuova vettura per la stagione 2024, desidera mantenere il due volte campione del mondo. «Sono consapevole della mia situazione che è davvero unica», ha detto Alonso, che ha vinto due campionati del mondo con la Renault nel 2004 e nel 2005.

«Ci sono solo tre campioni del mondo in griglia e io sono l’unico disponibile per il 2025, quindi sono in una buona posizione. Per quanto riguarda il passaggio alla Mercedes, non c’è stato nulla. So che il mercato piloti è iniziato all’inizio di quest’anno, ma questo non mi influenzerà in termini di preparazione per la stagione. Se voglio continuare a correre oltre quest’anno, il primo e unico discorso all’inizio sarà l’ Aston Martin. Ho fiducia in questo progetto e questa sarà la mia prima priorità», ha proseguito lo spagnolo. «Ma se non riusciamo a raggiungere un accordo, so che sono attraente per gli altri team. Non resterò in Formula 1 solo per divertirmi. Non sono quel tipo di persona e nemmeno quel tipo di pilota. Vediamo quali sono le opzioni». Commentando il passaggio di Hamilton alla Ferrari, Alonso, che ha guidato per la squadra italiana tra il 2010 e il 2014 ma non è riuscito a vincere il titolo, ha aggiunto: «È stata una sorpresa, non mentirò, non perché il cambiamento in sé ma dall’esterno sembrava che fosse molto legato alla Mercedes e molto fedele alla Mercedes. La Ferrari è una squadra speciale, ma è ancora più speciale quando vinci. Forse Lewis può portare quella lotta in più per il campionato perché la macchina è lì». Alonso è arrivato quarto nel campionato piloti dello scorso anno e la sua Aston Martin si è trasformata da protagonista a primatista.

Alonso ha ottenuto sei podi nelle prime otto gare e avrebbe potuto porre fine ai suoi 10 anni di attesa per la vittoria se la strategia della sua squadra fosse stata più efficace nel Gran Premio di Monaco, colpito dalla pioggia. La forma del team con sede a Silverstone è scemata nella seconda metà dell’anno, ma Alonso ha continuato a conquistare altri podi in Olanda e Brasile. Ha concluso l’anno con 132 punti e sei posizioni di vantaggio sul compagno di squadra Lance Stroll - figlio del miliardario proprietario della squadra Lawrence Stroll - ed è arrivato terzo, dietro Max Verstappen e Hamilton. Alonso, 43 anni, a luglio diventerà il primo pilota di questa stagione a prendere parte a 400 Gran Premi e il sempreverde spagnolo ha sollevato la prospettiva di gareggiare fino ai quarant’anni. Ha aggiunto: «Qualche anno fa avrei detto che 41 o 42 erano il limite, ma dopo l’anno scorso ho visto che ero motivato, avevo buone prestazioni e pensavo che avrei potuto correre ancora qualche anno. Ora, quest’inverno, ho superato le aspettative in termini di test fisici, quindi se sono motivato e pronto ad impegnarmi, posso correre fino a 48, 49 o forse anche 50». I test pre-campionato inizieranno in Bahrein una settimana prima della prima gara, sempre nel Regno del Golfo, il 2 marzo.