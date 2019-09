Alonso, test in Polonia a bordo del Toyota Hilux. La Dakar 2020 sempre più vicina

SZCZECIN – In vista della sua sempre più probabile partecipazione alla Dakar 2020, Fernando Alonso ha testato il pick-up Toyota Hilux anche in Polonia. Reduce dai mille chilometri percorsi nel deserto della Namibia solo pochi giorni fa, l'asso spagnolo del volante si è sciroppato altri 700 chilometri al volante del veicolo giapponese da competizione messo a punto dal team Gazoo.

I nuovi test si sono svolti su percorsi misti di sabbia, terreno duro, fondi morbidi e tracciati dissestati in parte creati dagli specialisti del rally e dal partner logistico locale di Toyota, l'Overdrive Racing, ed in parte ripresi dalla corsa Baja Poland. La scuderia, con la quale Alonso ha vinto anche sia il mondiale Endurance sia la 24h di Le Mans, ha già fatto sapere che fra 10 giorni lo spagnolo sarà impegnato in Sudafrica nella gara non competitiva Lichtenburg 400, quinta prova della serie di Cross Country organizzata a tre ore di macchina a est di Pretoria.

Alonso tornerà dunque in Sudafrica, dove aveva già preso le misure alla Toyota Hilux in marzo e dove è di casa Giniel de Villiers, il pilota che gli deve trasferire molte delle sue conoscenze e parte della sua esperienza. « Grazie alla caratteristiche dei tracciati qui in Polonia possiamo migliorare le attitudini di Alonso nel cross country » , ha sintetizzato Jean Marc Fortin, team manager dell'Overdrive Racing.

«È stata sicuramente una prova positiva qui in Polonia, dove ho potuto sperimentare un tipo di terreno diverso » , ha argomentato il 38enne campione spagnolo. «In questa prima fase del mio allenamento, vivo intensamente ogni chilometro a bordo del Toyota Hilux e sono felice di essere riuscito a spingermi oltre i piani originari della squadra » , ha aggiunto. Con il 2020, la Dakar toccherà il suo quarto continente sbarcando per la prima volta in Asia: tra i 5 ed il 17 gennaio si correrà in Arabia Saudita.