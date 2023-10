Alpine A424, nuovi test in Aragona per proseguire lo sviluppo. Al Motorland tra sessioni lunghe e corte per raccogliere dati

Prosegue in Aragona lo sviluppo dell’Alpine A424, dove il team della casa francese, facendo tesoro di quanto appreso nei primi test estivi svolti sul circuito Paul Ricard, hanno lavorato sugli ulteriori sviluppi, mettendo a punto il software definitivo per la gestione dell’ auto. Tutte queste novità sono state testate inizialmente al simulatore e poi, dal vero, sul circuito di Lurcy-Lévis, dove sono stati percorsi in totale 780 km in due giorni di pre-test. Oltre a queste convalide, i test hanno permesso di lavorare sui settaggi di sistemi come l’impianto frenante, il differenziale e tanti altri elementi indispensabili. Mercoledì scorso l’Alpine A424 ha quindi iniziato una nuova sessione di sviluppo al Motorland, con un programma di lavoro distribuito su due giorni. Scanditi da guide brevi e lunghe, i giri effettuati in pista e il riscontro dei piloti sull’ auto hanno fornito agli ingegneri nuovi dati e informazioni.

L’obiettivo delle guide più lunghe era soprattutto quello di permettere di capire la resistenza degli pneumatici Michelin Wec 2024 e il comportamento termico sotto il cofano. Le guide più brevi, invece, hanno consentito di regolare l’equilibrio aerodinamico, ma anche la distribuzione delle masse e il funzionamento del sistema ibrido. I team hanno anche potuto sfruttare queste due giornate di test per iniziare un lavoro più di dettaglio sul set-up meccanico. L’Alpine A424 tornerà in pista a Jerez dal 17 al 19 ottobre, per un’altra sessione di messa a punto, prima della prima sessione di endurance, fissata per metà novembre. Prima ancora, però, l’A424 andrà a Viry-Châtillon per consentire agli ingegneri di continuare a perfezionare le cosiddette ‘fasi di garagè, tra cui il fire-up, e ad analizzare i componenti elettrici ed elettronici.