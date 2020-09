Alpine, dopo la Formula 1 ritorna nella massima categoria dell’endurance e della 24 Ore di Le Mans

Dopo l’arrivo in Formula nel 2021, Alpine annuncia il ritorno nella massima categoria LMP1 delle corse di durata già dal prossimo anno con l’Alpine Endurance Team, nuova denominazione del team Signatech Alpine che dal 2013 ha collezionato 3 vittorie nella classe LMP2 alla 24 Ore di Le Mans (2016, 208 e 2019), due titoli mondiali WEC per costruttori e piloti e altrettanti nell’ELMS.

L’Alpine dunque ha l’ambizione di emulare le gesta della Renault Alpine A442B che nel 1978 ha trionfato a Le Sarthe con Jean Pierre Dassaud e Didier Pironi al volante. Sarà anche uno dei pochi marchi a livello mondiale a partecipare contemporaneamente a due competizioni FIA. La vettura sarà realizzata su telaio Oreca, e avrà motore Gibson. Verosimilmente sarà il V8 4,5 litri aspirato siglato GL458, utilizzato anche dalla Rebellion e dalla Bykolles e derivato dal GK428 di 4,2 litri da circa 600 cv che, per regolamento, equipaggia tutte le LMP2, ma con potenza maggiorata, grazie anche alle minori restrizioni per l’aspirazione ed i consumi.

Anche il telaio Oreca ha comunanze con quello utilizzato da molte squadre in LMP2 e, con ogni probabilità, anche con quello della Rebellion, anch’esso realizzato dallo specialista francese. Il livello di personalizzazione e di cura aerodinamica è però molto più elevato mentre il peso è significativamente più basso. Dunque prestazioni nettamente superiori e più possibilità di far valere i valori tecnici, sia dei progettisti sia del personale in pista. In questo senso, saranno sfruttate le sinergie con il team di Formula 1.

Le LPM1 continueranno a correre anche la prossima stagione a fianco della nuova classe Le Mans Hypercar e le prestazioni delle due saranno armonizzate attraverso uno specifico balance of performance (BoP) che riguarderà portata carburante, flange di aspirazione e massa. Nei prossimi mesi, la nuova Alpine LMP1 sarà svelata completa di livrea i cui colori dovrebbero essere, così come sulla monoposto di Formula 1, quelli del tricolore francese. Successivamente dovrebbe partire il programma di prove in vista dell’esordio.