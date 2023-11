Alpine, primi 5.000 km di test per la hypercar A424. Ad Aragon per testare affidabilità, i piloti e tutto il team

L’Alpine Alpine A424 ha compiuto i primi 5000 chilometri di test Endurance. Sul Circuito di Motorland (Aragon), con il rettilineo che consente di raggiungere velocità simili a quelle di Le Mans, Alpine sta infatti proseguendo lo sviluppo dell’ auto, con la quarta sessione di test, la prima nell’endurance. L’obiettivo dichiarato era quello di percorrere 5.400 km in 30 ore. Il bilancio è stato decisamente positivo con 5.027 km percorsi. Dopo le prime 8 ore dove tutto è filato liscio, tranne una foratura, sono subentrati problemi al turbo, perdita di olio e poi d’acqua e, infine, un problema elettrico che hanno temporaneamente interrotto il buon ritmo dell’A424, che ha comunque raggiunto le 30 ore.

Oltre alla valutazione dell’affidabilità dell’ auto, il team ha lavorato sulla messa a punto generale, preparandosi alle condizioni più tipiche della gara e migliorare la conoscenza degli pneumatici Michelin, sia per la regolazione su pista fredda che per la gestione nei molteplici stint. Si sono svolti anche i testi ufficiali IMSA, con una seconda A424, presso la galleria del vento Windshear in South Carolina, prima fase del processo di omologazione. «Abbiamo voluto realizzare questa prima sessione di endurance dell’A424 - ha dichiarato Philippe Sinault, Team Manager di Alpine Endurance Team - nelle condizioni il più possibile simili a quelle che incontreremo in gara. Abbiamo simulato tutta una serie di fasi della gara che hanno permesso a tutti di sviluppare modus operandi per acquisire automatismi».