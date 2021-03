Aprilia svela la RS-GP 2021 con Gresini nel cuore. L’ad Rivola: «Team solido, ambizioso e realista»

NOALE - Con un pensiero commosso alla memoria di Fausto Gresini, che è stato parte del progetto fin dal debutto del 2015, l’Aprilia ha svelato la RS-GP 2021 che parteciperà al mondiale MotoGP di quest’anno. A rivelare la nuova V4 sono stati Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori, la coppia di piloti cui spetterà il compito di portare in gara il nuovo prototipo. Una moto che rappresenta la naturale evoluzione del progetto 2020, condizionato dallo scoppio della pandemia da Covid-19. Durante l’inverno ingegneri e tecnici del reparto corse hanno lavorato con l’obiettivo di mantenere i punti forti manifestati durante la scorsa stagione pur implementando innovazioni importanti. Alcune delle quali piuttosto evidenti, come l’aerodinamica ridisegnata e più efficiente o il forcellone in carbonio.

«Sappiamo di aver fatto un grosso passo avanti che è ora atteso dal confronto con i rivali - ha commentato Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing - Il pacchetto che porteremo in pista nella fase iniziale della stagione verrà poi ulteriormente sviluppato secondo un programma di lavoro sostanzialmente già definito». «In questa prima fase del campionato non vogliamo guardare agli altri ma solo a noi stessi - è il proposito dell’ad Massimo Rivola - Ad Aleix spetta un compito molto importante, guidare la squadra e non farsi tradire dalla frenesia del risultato ad effetto. Lorenzo dovrà crescere e imparare tanto, a partire dai circuiti. Un talent scout straordinario come Fausto credeva molto in lui, sono sicuro che darà il massimo per ripagare la fiducia. Il team è solido, ambizioso e realista».