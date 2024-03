Audi accelera operazioni per ingresso in F1 nel 2026. Approvata acquisizione di Sauber. Ad Hoffmann direzione programma

Con l’approvazione da parte dei due consigli di sorveglianza di Volkswagen AG e di Audi AG per l’acquisizione completa del Gruppo Sauber, la Casa dei Quattro Anelli rafforza l’impegno nel programma per il debutto in Formula 1 e accelera i preparativi per l’ormai imminente stagione 2026. Audi prevede di acquisire a breve la partecipazione del 100% in Sauber (che ricordiamo fino dal 2018 al 2023 ha collaborato in F1 con Alfa Romeo) affiancando l’attività nella storica scuderia svizzera a quella di sviluppo del propulsore da parte dell’ Audi Formula Racing GmbH presso la sede di Neuburg, nonché l’attivazione del programma di Audi AG sotto un nuovo management. Oliver Hoffmann, attualmente a capo della divisione sviluppo tecnico della Casa dei Quattro Aneli, sarà nominato rappresentante generale dal consiglio di amministrazione e, di conseguenza, sarà responsabile dell’attuazione dell’impegno di Audi AG in Formula 1 e dell’ingresso ai massimi livelli del motorsport.

Andreas Seidl sarà invece responsabile dell’implementazione del progetto Formula 1 e della gestione dell’ Audi F1 Team. Per l’acquisizione della Sauber Holding AG, si legge nella nota di Audi, un accordo è stato raggiunto con l’attuale azionista di maggioranza Islero Investments AG, che sostiene pienamente il cambiamento. Oltre a presiedere il comitato degli azionisti dell’ Audi Formula Racing GmbH, Hoffmann diventerà presidente del consiglio di amministrazione di tutte le società Sauber. In relazione a ciò, Hoffmann si dimette dalla carica di membro del consiglio di amministrazione di AudI AG. E sarà lo stesso ceo di Audi, Gernot Döllner, ad occuparsi al posto di Hoffmann della divisione sviluppo tecnico.

La Casa dei Quattro Anelli sottolinea al riguardo che la trasformazione in corso dello sviluppo tecnico continuerà a procedere come previsto. Oltre alla riduzione dei tempi di sviluppo nell’ambito di tutte le attvità dell’azienda, l’attenzione si concentra oggi - come previsto nella Agenda Audi - principalmente su strutture più efficienti e aree di responsabilità chiare per rendere operativa la definizione delle priorità di prodotti e di tecnologie.