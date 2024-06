Audi conquista la 24 Ore del Nürburgring condizionata dalla nebbia e dalle bandiere rosse

NÜRBURGRING – La 52ª edizione della 24 Ore del Nordschleife sarà ricordata come la più breve nella storia del leggendario circuito dell'Inferno Verde. La gara, terzo appuntamento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge, è stata pesantemente influenzata dalle condizioni meteo avverse. Una fitta nebbia, che si è abbattuta sul tracciato poco prima della mezzanotte di sabato, ha costretto la direzione di gara a sospendere le attività con la bandiera rossa. Anche la mattina di domenica, la nebbia persistente ha impedito la ripresa della corsa, che è terminata prematuramente sotto il regime di safety car.

La vittoria è andata a Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller e Dennis Marschall, che hanno portato la loro Audi al successo dopo solo 7 ore e 22 minuti di gara effettiva, completando appena 50 giri. Questo trionfo ha segnato la settima vittoria sia per la Casa dei Quattro Anelli che per il team Scherer Sport PHX (ex Phoenix Racing), eguagliando il record di vittorie del Manthey Racing nella storia della 24 Ore del Nürburgring.

Fin dalle prime fasi, le condizioni meteo hanno giocato un ruolo cruciale. La scelta degli pneumatici si è rivelata decisiva, con la BMW del poleman Dan Harper che è stata costretta a rientrare ai box già al termine del giro di formazione per passare dalle slick agli pneumatici da bagnato. Questo imprevisto ha relegato Harper in fondo allo schieramento, costringendolo a una difficile rimonta.

Nel frattempo, Kevin Estre ha preso il comando della gara con la sua Porsche 911 GT3 R, approfittando della superiorità della vettura sul bagnato per distanziare la BMW di Augusto Farfus. Tuttavia, quando la pista ha iniziato ad asciugarsi, Estre ha perso terreno, permettendo a Sheldon van der Linde di prendere la testa della corsa con un rapido passaggio agli pneumatici da asciutto. Purtroppo, un incidente durante una fase di doppiaggio ha costretto van der Linde al ritiro.

La battaglia per la vittoria si è riaperta con il ritorno della pioggia, costringendo le squadre a strategie diversificate. Frank Stippler, mantenendo le gomme slick, ha portato l'Audi R8 LMS GT3 dello Scherer Sport PHX al comando. Tuttavia, non è stato facile mantenere la posizione, dovendo difendersi dagli attacchi dei piloti Mercedes e Porsche.

L'Audi del team Scherer ha ripreso competitività sull'asciutto, con Feller che ha recuperato terreno prima di cedere il volante a Mies. Quest'ultimo ha preso il comando della gara alla fine dell'ottava ora, poco prima che la nebbia obbligasse la direzione gara a sospendere la corsa alle 23:23 ora locale.

Dopo una notte di attesa, la situazione non è migliorata al mattino, e le vetture sono tornate in pista solo alle 13:30 per completare cinque giri dietro la safety car, prima che la gara fosse definitivamente dichiarata conclusa. L'equipaggio dell'Audi ha coperto solo 1268,9 km, aggiudicandosi la vittoria. Poiché il team Scherer Sport PHX non è iscritto all'Intercontinental GT Challenge, il punteggio massimo è stato assegnato alla Porsche del team Manthey di Estre, Laurens Vanthoor, Thomas Preining e Ayhancan Güven, giunta seconda al traguardo. Il podio è stato completato dalla BMW del team RMG con Dan Harper, Max Hesse e Charles Weerts.

Quarta posizione per la Mercedes AMG di Daniel Juncadella, Luca Stolz e Maximilian Götz. Nonostante una buona prestazione iniziale, Kelvin van der Linde ha perso posizioni preziose con la Lamborghini Huracan del team Abt, terminando al quinto posto assoluto. Dopo la vittoria dell'anno scorso con un record di 162 giri completati, il team Frikadelli Racing si è dovuto accontentare della dodicesima posizione, complice una sosta in regime di safety car negli ultimi cinque giri che ha fatto scivolare fuori dalla top 10 la loro Ferrari 296 GT3.

Il team Schnitzelalm Racing ha conquistato la vittoria di classe ProAm con la Mercedes AMG GT3 guidata da Marcel Marchewicz, Jay Mo Härtling e Kenneth Heyer, che si sono classificati quattordicesimi assoluti. Chiuso il programma nel WEC, Glickenhaus è tornata nell'Inferno Verde con la SCG 004, che, nonostante la sostituzione del cambio nelle prime ore di gara, ha vinto la classe SPX con i piloti Come Ledogar, Franck Mailleux, Thomas Mutsch e Lance David Arnold.

Il prossimo atto dell'Intercontinental GT Challenge si terrà in Belgio con l'edizone del centenario della celebre 24 ore di Spa-Francorchamps, in programma a fine giugno e valida per il Fanatec GT World Challenge Europe.

Intercontinental GT Challenge – 24 Ore del Nürburgring Gara