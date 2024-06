Audi RS 4 Avant, un'edizione speciale per i 25 anni. Solo 250 esemplari della wagon ad alte prestazioni

Per il venticinquesimo anniversario di RS 4, Audi festeggia presentando l'edizione limitata Audi RS 4 Avant edition 25 years, ovvero la RS 4 più veloce di sempre. Ispirata esteticamente ad Audi RS 4 Sport del 2001 e realizzata in 250 esemplari numerati, sotto al cofano, la nuova arrivata cela il V6 2.9 TFSI biturbo, capace di erogare 470 CV e 600 Nm di coppia, ovvero 20 CV in più rispetto all'unità appannaggio della versione RS standard. Alla velocità massima di 300 km/h, la più elevata di sempre per Audi RS 4, si accompagnano dotazioni votate alle massime performance quali gli ammortizzatori a ghiera regolabili, il cambio tiptronic e i differenziali centrale e posteriore evoluti, lo scarico sportivo RS plus, i freni carboceramici, la telemetria e il kit ruote addizionali per l'utilizzo in pista. Presentata in origine nel 1999, Audi RS 4 Avant si avvaleva di un performante V6 2.7 biturbo a 5 valvole per cilindro. Gli ingegneri di quattro GmbH lavorarono sul propulsore per garantire un'erogazione di coppia sconosciute all'unità di partenza. In collaborazione con la britannica Cosworth Technology, sino al 2004 affiliata di Audi AG, venne rivista la testata e furono ridisegnati i condotti di aspirazione e scarico.

Prodotta a Neckarsulm in 6.043 esemplari, Audi RS 4 Avant B5, ben presto divenuta una vettura da collezione, venne ulteriormente evoluta mediante la variante Sport, svelata nel 2001 e caratterizzata da assetto ribassato, scarico sportivo e sedili e volante rivestiti in pelle. Audi RS 4 Avant edition 25 years s'ispira proprio a quella variante, riprendendone il design e ponendosi al vertice della famiglia Audi RS 4. La dotazione di serie della vettura include i freni carboceramici e l'impianto di scarico sportivo RS plus con terminali in nero opaco. La familiare sportiva dei quattro anelli si avvale di ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente. L'altezza da terra della vettura si riduce di 10 mm rispetto alla versione RS standard, mentre agendo sulle ghiere è possibile ribassare ulteriormente l'assetto di 10 mm. Audi RS 4 Avant edition 25 years adotta di serie pneumatici high performance Pirelli P Zero Corsa abbinati a cerchi in lega da 20 pollici con finitura Palladio opaco, condivisi con il pacchetto competition dedicato ad Audi RS 4 Avant.

In aggiunta, la vettura viene consegnata aicClienti con un secondo set di ruote votato all'utilizzo in pista: ai cerchi in lega da 20 pollici in nero opaco si accompagnano coperture Pirelli P Zero Trofeo RS, caratterizzate da mescola e disegno del battistrada specifici per l'uso in circuito, e sistema di telemetria Pirelli Track Adrenaline. Audi RS 4 Avant edition 25 years e Audi RS 5 Sportback performance edition saranno ordinabili da giugno 2024 con prezzi a partire da, rispettivamente, 160.000 euro e 144.500 euro.