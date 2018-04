Audi e-tron: il Suv è in vendita, la poderosa GT dà spettacolo

ROMA - L’aria si fa sempre più elettrica se l’automobile cerca di cambiare musica. E Audi ha già pronto lo spartito per i prossimi anni: più di 20 modelli plug-in ed elettrici entro il 2025 e il primo sarà il Suv e-tron che arriverà nei concessionari entro la fine dell’anno e che ora è possibile prenotare anche in Italia dopo che già 6mila sono stati gli ordini raccolti negli altri paesi. Capofila è naturalmente la Norvegia con 3.700 prenotazioni, ma parliamo del paradiso dell’auto elettrica, dove il 2017 si è chiuso con il 52% di ricaricabili (ibride plug-in ed elettriche) sulle vendite di auto nuove e nel 2025 avrà solo auto ad emissioni zero.

Il Belpaese per ora non può certo sperare di fare altrettanto, ma Audi Italia punta a piazzare i primi 200 esemplari del Suv e-tron attraverso una campagna di preordini che è stata presentata a Roma in concomitanza con l’E-Prix di Formula E dove la casa tedesca è impegnata direttamente da quest’anno e che ha abbracciato lasciando le corse durata dove ha raccolto 13 vittorie su 18 partecipazioni, 3 delle quali con la R-18 e-tron (2012, ’13 e ’14) ibri

Tanto per non cambiare, la monoposto di Formula E si chiama e-tron FE4 e questo dimostra ancora una volta come Audi intende il legame tra il mondo delle competizioni e quello delle auto targate, perché per la casa dei Quattro Anelli le prime hanno sempre preparato le seconde: la trazione integrale, i motori a iniezione diretta, il diesel ad alte prestazioni e l’ibrido sono solo alcune delle innovazioni che hanno fatto vincere Audi prima sui campi di gara e poi sui mercati.

L’obiettivo è continuare la storia con l’elettrico e, per confermare la tradizione anche per questa nuova tecnologia, la casa tedesca a Roma ha preso la palla al balzo mostrando sul circuito dell’Eur anche la e-tron Vision Gran Turismo, un’elettrica da pista nata per Gran Turismo su Play Station e trasformata dai tecnici di Ingolstadt in un’auto vera, destinata ad essere ospite fissa per tutti gli E-Prix dove farà da race taxi avendo come autista Rinaldo “Dindo” Capello (3 vittorie alla 24 Ore di Le Mans e 5 alla 12 Ore di Sebring) oppure Rahel Frey, ex pilota nel DTM.

Clienti e ospiti potranno infatti salire su questa che, pur essendo ispirata all’Audi 90 Quattro IMSA GTO del 1989 e avendo tutti i crismi di un’auto da corsa, si capisce lontano un miglio che è pronta a spogliarsi di alettoni, adesivi e rollbar per diventare una supersportiva stradale in grado di far impallidire anche la R8. La e-tron Vision Gran Turismo ha infatti 600 kW (815 cavalli!) prodotti da 3 motori elettrici di pari potenza: uno per le ruote anteriori e due per quelle posteriori che, con 1.450 kg alla bilancia, danno un rapporto peso/potenza di 1,78 kg/cv e producono prestazioni mostruose con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

Il Suv e-tron, pur non essendo così potente, avrà lo stesso schema e una batteria agli ioni di litio che, grazie alla ricarica a 150 kW, potrà rifornirsi all’80% in meno di 30 minuti. Le forme sono oramai note, nascoste solo dalla pellicola utilizzata per camuffare i prototipi e con la quale è stata esposta anche all’ultimo Salone di Ginevra.

L’aspetto definitivo sarà quello del concept e-tron Quattro presentata al Salone di Francoforte del 2015 e le dimensioni a metà strada tra i 4,66 metri di lunghezza della Q5 e i 5,05 metri della Q7. Il Suv e-tron sarò prodotto nello stabilimento “carbon neutral” di Bruxelles e, entro il 2020, sarà seguito da altri due modelli elettrici: una coupé 4 porte, anticipata dal concept e-tron Sportback, e un crossover dalle dimensioni più compatte. L’obiettivo di Audi per il 2025 è vendere un’elettrica ogni tre auto.