Audi Q4 e-tron al fianco di e-tron GT sui passi dolomitici. Grandi protagoniste dell’Audi e-Rally 20quattro ore dei Laghi

CORTINA D’AMPEZZO - Il suv Q4 e-Tron e la sportiva e-Tron GT, entrambe 100% elettriche, sono le grandi protagoniste dell’Audi e-Rally 20quattro ore dei Laghi, che è in pieno svolgimento nell’area dolomitica attorno a Cortina. Due modelli dall’identico Dna Audi ma dalla destinazione di mercato completamente diversa: la prima è la perfetta auto da famiglia, pur vantando prestazioni di elevato livello, la seconda è l’alternativa ad emissioni zero allo scarico delle coupé sportive tradizionali. E che si adattano perfettamente alle condizioni ‘estremè di quello che è il primo rally italiano dedicato alla mobilità del futuro, non fosse altro che per il fatto di proporre entrambe la trazione integrale Quattro elettrica a gestione computerizzata. Il sistema è due volte più rapido di uno schema Awd tradizionale nel ripartire la coppia, in quanto è basato sull’azione di un motore elettrico - che eroga la coppia quasi istantaneamente - in corrispondenza di ciascun assale Audi Q4 e-Tron è un suv realizzato su un pianale MEB del Gruppo Volkswagen, nato e sviluppato appositamente per la mobilità a zero emissioni. Abbina dimensioni esterne compatte, da Audi Q3, a un’abitabilità di due categorie superiori, cioè come quella della Audi Q7.

Nella configurazione più prestazionale utilizza una batterie da 82 kWh, che garantisce un’autonomia di riferimento sino a 521 chilometri WLTP. La potenza disponibile è di 299 Cv, che permette di scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Q4 e-Tron è proposto nella variante top con assetto sportivo, sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazioni variabili e gestione della dinamica di marcia Audi drive select. Prodotta presso il sito carbon neutral Audi B”llinger H”fe, dove nasce anche la supercar R8, e-Tron GT è la prima supersportiva elettrica dei Quattro Anelli oltre che il modello Audi più potente di sempre. È stata sviluppata da Audi Sport e nella variante RS e-Tron GT, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di passare da 0 a 200 km/h in meno di 11 secondi. In quest’ultima versione la potenza massima - in modalità Boost - arriva a 646 Cv e la coppia sale fino a 830 Nm, anche in questo caso perfettamente sfruttabile grazie alla nuova generazione della trazione integrale elettrica Quattro.

Presenti anche lo sterzo integrale - per la prima volta in uno modello della gamma elettrica - ma anche le sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera, il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore e (a richiesta) i freni carboceramici. Il suo sistema di recupero dell’energia è in grado di gestire sino a 265 kW di potenza elettrica: un valore superiore a una monoposto di Formula E. È dotata di batteria a 800 Volt in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW così da permettere di ricaricare l’80% dell’energia in meno di 23 minuti.