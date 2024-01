Audi RS Q e-tron, tutti i numeri caldi dei Quattro Anelli alla Dakar 2024. Buggy elettrici da 286 kW con tre equipaggi su 7.900 km

Il numero ‘target’ di Audi per la sua nuova partecipazione al massacrante Rally Dakar con le RS Q e-Tron è certamente 2024, cioè l’anno che tutti si attendono entrare nei libri della storia del brand- Quello della prima vittoria della Casa dei Quattro Anelli in questa gara e, per di più, con un veicolo innovativo come il buggy elettrico con range extender della famiglia e- Tron. Gli uomini e i piloti del team Audi - tra cui Mattias Ekström, che arriva alla sua terza Dakar consecutiva con il super palmares di essere stato campione del Dtm, campione del Mondo di Rallycross, vincitore della 24 Ore di Le Mans e campione del Pure Etcr - hanno però riunito in un pro-memoria i numeri “caldi” di questa partecipazione.

1. Perché Audi è il primo costruttore a sviluppare un veicolo della categoria T1U per il Rally Dakar per dimostrare che un’auto a propulsione elettrica e con basse emissioni può essere competitiva nelle prove più durature.

3. Perché Audi RS Q e- Tron affronta il terzo Rally Dakar con 3 equipaggi di piloti, formati da Carlos Sainz - Lucas Cruz, Mattias Ekström - Emil Bergkvist e Stéphane Peterhansel - Edouard Boulanger. Ma anche perché sono 3 le vittorie di Carlos Sainz alla Dakar.

14. Perché tante sono le volte che un veterano come Stéphane Peterhansel si è classificato al primo posto nelle diverse edizioni e formule del Rally Dakar. 48. Perché tante sono le ore di guida consecutiva che contraddistingueranno la nuova tappa ‘marathon’ prevista per i giorni 11 e 12 gennaio. Per la durezza della prova no saranno al via le moto e nemmeno i quad che avranno una tappa differente.

286. Perché tanti sono i kW di potenza che hanno a disposizione le Audi in gara, pari a 388 Cv. È una cifra chiave per le Audi RS Q e- Tron pur restando nei limiti del regolamento che fissa la massima potenza del propulsore elettrico a 286 kW. Per la Dakar 2024 le RS Q e- Tron sono state migliorate in tutto, in particolare nel propulsore elettrico con batteria ad alta tensione che ottiene l’elettricità da un generatore collegato ad un efficiente motore Ice alimentato con un combustibile ecologico basato su scarti biologici che consente di avere fino a un 60% di emissioni di CO2 in meno.

343. È il numero complessivo dei partecipanti iscritti alla 46ª edizione del Rally Dakar. Tra loro ci sono 72 auto, 42 veicoli nella classe T3, 36 buggy SSV, 46 camion, 137 motociclette e 10 quad.

900. Sono i chilometri che hanno percorso i tre equipaggi Audi durante i cinque giorni di prove realizzate sulle piste del Castello di Lastours, in Francia, durante la preparazione per la Dakar.

2.100. È il peso minimo per regolamento in kg delle auto della categoria T1. Per non scendere sotto a questo valore le RS Q e- Tron hanno adottato nuovi pneumatici oltre a nuovi componenti nella meccanica e nell’allestimento dell’abitacolo.

7.900. Sono i km che verranno percorsi durante il Rally Dakar 2024 di cui 4.727 di prove cronometrate, quelle in cui il tempo finale (oltre ai ritardi nel trasferimenti) determina la classifica assoluta e quelle delle categorie.

4.600.000. Questa cifra, davvero importante, quantifica il numero di persone che seguiranno il Rally Dakar via web. Per questo motivo l’organizzazione ospiterà più di 560 giornalisti accreditati di 33 nazioni diverse, più 130 fotografi e videomaker. Viaggeranno su 80 veicoli, 5 elicotteri, 23 camion per la produzione e trasmissione di immagini. E ci saranno 26 tra macchine fotografiche e telecamere imbarcate nei veicoli da corsa.