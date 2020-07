Audi sceglie René Rast. Il campione del DTM guiderà la e-tron FE06 gli ultimi sei EPrix a Berlino al posto di Abt

ROMA – La scuderia Audi Sport Abt Schaeffler ha nominato il sostituto di Daniel Abt per gli ultimi 6 ePrix di Formula E che si correranno a Berlino fra il 5 ed il 13 agosto. Si tratta del 33enne tedesco Renè Rast, uno che ha già vinto due volte il DTM della Germania proprio con la casa dei Quattro Anelli e che ha esperienza almeno con le auto ibride che ha guidato nel mondiale di Endurance.

Rast subentra al collega, silurato dopo essersi fatto sostituire nel corso di una della prove del Race at Home Challenge ed in favore del quale si era speso il compagno di scuderia Lucas di Grassi. La vicenda ha poi indotto diversi piloti a rinunciare alle competizioni virtuali. Rast, in realtà, ha anche preso parte ad un ePrix: aveva gareggiato con la Aguri proprio a Berlino nella seconda stagione (2015/2016) al posto di Antonio Felix da Costa. Non era tuttavia riuscito a concludere la prova.

Il destino del tedesco è nel gruppo Volkswagen, a quanto pare. Infatti è nato a Minden, una città del Nord Reno Vestfalia che si trova ad un'ottantina di chilometri da Hannover, dove si trova il quartier generale del colosso automobilistico tedesco. La scorsa stagione si è aggiudicato il campionato turismo della Germania con sette successi e sei podi in 18 prove. Come di Grassi, sarà al volante di una Audi e-tron Fe06. Il team dei Quattro Anelli occupa la sesta posizione nella classifica a squadre con 46 punti, 38 dei quali costituiscono il “bottino” di di Grassi.