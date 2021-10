Austin, 2° turno caldissimo tra Hamilton e Verstappen: ruota a ruota, dito medio, "Idiot"... E' guerra

Secondo turno di prove libere del GP di Austin, 60 minuti che ti aspetti essere relativamente tranquilli, magari qualche litigio tra piloti se qualcuno procede lentamente e va a interferire sul giro veloce di un collega. Si lavora sugli assetti, si cerca di capire l'usura delle gomme soft, medie, hard. Poi, all'improvviso, si è scatenato quello che non ti aspetti: un duello all'arma bianca tra i due contendenti al titolo mondiale, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Erano trascorsi appena dieci minuti quando Hamilton si è trovato dietro alla Red Bull dell'olandese all'imbocco dell'ultima curva. Il sette volte iridato ha lanciato la sfida. Perché? Verstappen lo aveva superato mentre si preparava a lanciarsi con le medie, cosa non scritta ma che non si fa, e allora Lewis si è buttato all'interno di Verstappen nella piega finale, il quale non ha pensato minimamente di lasciarlo sfilare. Il pilota Mercedes non gli lasciato spazio, Max è dovuto andare oltre il cordolo e poi ha accettato la sfida. Entrambi, fianco a fianco, separati da pochi centimetri, si sono lanciati sul rettifilo di arrivo come fosse un arrivo in volata.

Verstappen in quel frangente, si è lanciato in un "Idiot" via radio a cui ha subito risposto il suo ingegnere di pista: "Lascialo andare". Ma Verstappen ha tenuto giù e alla staccata della prima curva, Hamilton ha preso la corda mentre l'olandese ha mollato e appena tornato col volante dritto, gli ha fatto il dito medio. Nessun gesto, nessuna parola invece, da parte di Hamilton. Nel prosieguo del turno, Verstappen è apparso molto nervoso tanto che ha dovuto abortire il suo giro veloce con le gomme soft e alla fine della sessione è risultato soltanto settimo. Insomma, non male proprio per essere un normale turno di prove libere, ma una volta di più è emerso come Hamilton riesca a mettere pressione mentale ai suoi avversari quando la lotta per il mondiale diventa calda. Ricordiamo che alla conclusione del campionato mancano sei gare, Austin compresa, e che la situazione in classifica vede Verstappen leader con 262,5 punti e Hamilton secondo con 256,5.

Dopo un duello del genere, il resto della sessione è passato quasi inosservato. Alla fine l'ha spuntata Sergio Perez con la Red Bull-Honda, finalmente un guizzo da parte del messicano che ha segnato il tempo di 1'34"946. Hamilton aveva realizzato un 1'34"8, ma gli è stato cancellato per track limits e dunque si ritrova terzo con 1'35"310. Secondo invece, si è portato un brillante Lando Norris con la McLaren-Mercedes e il tempo di 1'35"203. Valtteri Bottas, primo nel turno iniziale, è risultato quarto in 1'35"360 poi un Daniel Ricciardo in crescita, quinto in 1'35"457. Molto bene Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes, sesto davanti alla prima Ferrari, quella di Charles Leclerc mentre Carlos Sainz è nono. Tra le due Rosse, la Red Bull di Verstappen. Ancora bene Antonio Giovinazzi, decimo con l'Alfa Romeo-Ferrari. Testacoda concluso in ghiaia a fine sessione per Fernando Alonso, ma è riuscito ad arrivare ai box.

Venerdì 22 ottobre 2021, libere 2

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'34"946 - 24 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'35"203 - 20

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'35"310 - 22

4 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'35"360 - 24

5 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'35"457 - 21

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"561 - 25

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"572 - 23

8 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'35"824 - 23

9 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'35"919 - 24

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"138 - 26

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'36"158 - 23

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'36"242 - 25

13 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'36"376 - 18

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"558 - 25

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'36"718 - 30

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'36"983 - 24

17 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'37"041 - 24

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'37"254 - 26

19 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'37"490 - 21

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'38"026 - 23