Budget cap: solo una multa per la Red Bull, niente taglio punti 2021. Team patteggia 7 milioni di sanzione e meno test aerodinamici

Una multa di 7 milioni di dollari e un taglio del 10% sui tempi di utilizzo della galleria del vento e delle simulazioni al computer per test aerodinamici del 2023. Sono queste le sanzioni a carico della Red Bull previste dal patteggiamento per aver sforato il budget cap del 2021 e annunciate oggi dalla Fia. Non è prevista, quindi, alcuna penalizzazione in termini di punti per la stagione passata, visto che si è trattato di una violazione minore (lo sforamento sarebbe stato dell’1,6% rispetto al tetto previsto di 145 milioni), e l’olandese Max Verstappen conserva così il titolo di campione del mondo 2021.

Nel comunicato diffuso oggi, la Fia ha elogiato la «collaborazione» offerta della Red Bull nella risoluzione del caso, rivelata dalla federazione lo scorso 10 ottobre, e ritiene che il team non avesse intenzione di agire «in modo disonesto o in malafede». Altra attenuante, secondo la Fia, è il fatto che tutto sia avvenuto «nel primo anno» di applicazione del budget cap, definito «un regolamento molto complesso» a cui si sono dovute sottoporre le dieci squadre della Formula 1. La scuderia di Milton Keynes ha ora trenta giorni per pagare la multa e dovrà sostenere anche le spese del procedimento.