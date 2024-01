Cambio al vertice in Toyota nel WEC, Floury nominato nuovo DT al posto di Vasselon

Scossone ai vertici di casa Toyota in vista dell’imminente stagione del FIA WEC. A poco più di un mese dal prologo del Qatar, che a fine febbraio aprirà le danze del campionato 2024 del Mondiale Endurance, ci sarà un avvicendamento sul ponte di comando della divisione sportiva Toyota Gazoo Racing. Le redini passeranno dalle mani di Pascal Vasselon al nuovo Direttore Tecnico, nominato ad interim, David Floury.

Arrivato in seno al team nipponico quando Toyota era ancora presente in Formula 1, l’ingegnere belga è stato artefice di tutti i successi della Casa giapponese in Endurance. Dal debutto della TS030 Hybrid LMP1, avvenuto nel 2012, fino al trionfo nell’ultima 8 Ore del Bahrain con la GR010 Hybrid LMH, sotto la guida di Vasselon Toyota ha conquistato sei titoli nel WEC e addirittura cinque vittorie consecutive nella 24 Ore di Le Mans.

Come si legge nella nota ufficiale diramata quest’oggi da Toyota: «Il ruolo di Pascal Vasselon nelle operazioni quotidiane è temporaneamente sospeso. Nell’attesa che riprenda presto un ruolo attivo contribuendo, con le sue conoscenze ed esperienze, a migliorare l'approccio strategico di Toyota Gazoo Racing nel motorsport globale».

Per quanto riguarda Floury, entrato in Toyota a inizio 2022 dopo una lunga e proficua collaborazione con il costruttore francese Oreca, finora ha ricoperto il ruolo di direttore generale del reparto sviluppo telaio e powertrain nel team giapponese. L’ingegnere francese, oltre a gestire le operazioni del muretto Toyota nel WEC, in fabbrica coordinerà anche il lavoro di John Litjens e Norio Aoki, rispettivi project leader del reparto motori Endurance e WRC.

La nomina di Floury segue il rimpasto che è già stato attuato al vertice di Toyota Gazoo Racing Europe, la struttura dedicata alle competizioni con sede a Colonia. Nello specifico toccherà a Masato Hirai rivestire il ruolo di presidente, mentre Kazuki Nakajima e Rob Leupen ricopriremmo, rispettivamente, la carica di vicepresidente e amministratore delegato.