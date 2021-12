Caschi D’Oro e Volanti ACI tornano dal vivo sabato a Milano gli Oscar del motorsport

MILANO - È il momento clou dell’anno per il motorsport italiano e internazionale: i Caschi d’Oro di Autosprint e i Volanti ACI, insieme per una grande serata tutta live. Un grande show dell’automobilismo internazionale e italiano che si terrà sabato 18 dicembre a partire dalle ore 18.00 presso la sede di ACI di Milano. I Caschi d’Oro di Autosprint sono da sempre l’evento di riferimento di tutte le competizioni sportive a quattro ruote che, dal 1966, ha sempre premiato i più grandi del motorsport, come Senna, Lauda, Prost e Schumacher. Da quattro anni a questo esclusivo riconoscimento si affianca la partnership con Automobile Club d’Italia per celebrare nello stesso evento anche i prestigiosi Volanti ACI e le principali Coppe ACI, all’insegna del motorsport tricolore in italia e nel mondo.

Dopo l’edizione tutta online dello scorso anno, finalmente la manifestazione di fine stagione, tornerà alla consueta attesissima serata di gala. Sarà possibile seguire dalle 19 i Caschi d’Oro e i Volanti ACI 2021 in diretta sul canale ufficiale ACI Sport TV (Canale 228 Sky), sui canali social correlati, acisport.it, sul sito autosprint.it Per quanto riguarda i Caschi d’Oro di Autosprint saranno celebrati i grandi successi della Ferrari in GT, visto che quella 2021 è stata la stagione più vincente di sempre nella storia del Cavallino. Tutti i protagonisti della straordinaria annata delle Rosse saranno premiati. Caschi d’Oro anche per Alberto Bombassei (Brembo) Antonio Giovinazzi, il vincitore del campionato Indycar Alex Palou e la Toyota per le vittorie nel Wrc, Wec e a Le Mans, Robert Kubica.

Quattro i Caschi Legend che verranno consegnati. Saranno l’ex ferrarista Eddie Irvine, la regina dei rally Michéle Mouton e Gabriele Tarquini che proprio alla fine di questa stagione a 59 anni compiuti ha deciso di appendere la tuta al chiodo. Un Casco Legend sarà poi consegnato a Nadia Alboreto nel ricordo di Michele. Nel corso della serata verranno celebrati anche i 60 anni di Autosprint. Presenti alcuni degli ex direttori del settimanale da corsa. Oltre ai tre Volanti ACI, saliranno sul palco i principali Campioni Italiani assoluti.